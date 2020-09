Pruebas de diagnóstico de covid-19 se realizaron en San Blas, en Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Centro Histórico es una de las parroquias del Distrito Metropolitano de Quito en donde se ha reportado una alta cantidad de casos de covid-19. Según datos del COE provincial, 1 232 se han registrado en ese sector hasta el 22 de septiembre del 2020.

Al recorrer las calles y diferentes puntos de esa zona, se reportan fuertes aglomeraciones en las calles Rocafuerte, Chile, Sucre, Bolívar e Imbabura. También en las inmediaciones del coliseo Julio César Hidalgo, el Mercado Central de La Marín o San Blas.



Juan Carlos Rojas es presidente del comité promejoras San Blas que pertenece al Centro Histórico. Cuenta que en esa zona se reportan tumultos en la zona del Mercado Central y del coliseo Julio César Hidalgo. “También hay libadores e indigentes que no utilizan mascarilla mientras caminan en las calles del vecindario. Consumen licor y no respetan los distanciamientos”.



Ante esa situación, la mañana de hoy, miércoles 23 de septiembre, las brigadas de Salud del Municipio de Quito acudieron a la Plaza Belmonte para evaluar a los vecinos de la zona y hacerles pruebas de diagnóstico de coronavirus.



Ricardo Rea es un comerciante que tiene un puesto en el Mercado Central. Contó que, hace aproximadamente dos meses, le diagnosticaron covid-19 y se aisló junto a su familia como medida de prevención. “Gracias a Dios me recuperé, me hago otra prueba esta mañana para descartar la enfermedad”.



Mónica Calapaqui tiene una verdulería en la calle Ríos. No tenía síntomas de coronavirus, pero quería hacerse exámenes para precautelar su salud. “A mi negocio llegan muchas personas, temo haberme enfermado de covid”. Recordó que varios vecinos se contagiaron. “La mamá de una vecina falleció”.



Los moradores de San Blas también solicitaron a la Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Control (AMC) que se refuercen los controles en las afueras de la plaza Belmonte, localizada en las calles Vicente León y José de Antepara.



Cuentan que allí se reúnen grupos de indigentes que consumen licor sin registro sanitario a cualquier hora. También ensucian los graderíos y paredes cuando hacen sus necesidades biológicas.



“No hay control del espacio público. A veces, personas en estado etílico se quedan dormidas en la calle“, precisó Rojas.



El dueño de una tienda del sector indicó que también hay asaltos y robos a los peatones frecuentemente. Otro problema es la venta de licor sin registro sanitario en las calles Esmeraldas y Oriente, lo cual genera una alta presencia de libadores en el sector.