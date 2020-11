El MSP hará pruebas de covid-19 a miembros de Juntas Receptoras del Voto el día de las elecciones

El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, informó que la Cartera de Estado asumirá las pruebas PCR para detectar posibles contagios de covid-19 entre los miembros de las Juntas Receptoras del Voto.

La declaración la efectuó la tarde de este 19 de noviembre del 2020, en una rueda de prensa del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE). En la jornada se dieron a conocer las últimas resoluciones sobre las festividades de Navidad y Fin de año.



“La prueba PCR la asumiría el Ministerio de Salud, estamos también incorporando nuevas medidas diagnósticas, se puede hacer una combinación de pruebas rápidas de antígeno, más las de PCR, y complementadas. Lo vamos a coordinar, creo que es importante subrayar la importancia que tiene salvaguardar la salud”, afirmó.



Agregó que se va a sugerir que las personas que están trabajando en la recepción de voto tengan una prueba PCR con resultado negativo.



También indicó que el día de las votaciones se deben mantener las recomendaciones de evitar las aglomeraciones, el uso de mascarillas y mantener la distancia social. Además, recomendó que los recintos electorales sean sitios ventilados y con un aforo adecuado.



Zevallos afirmó que estarán preparados desde el punto de vista sanitario para recibir pacientes ese día. No obstante, afirmó que si una persona está contagiada no tiene que ir a votar.



“Podría ser un potencial contagio, en ese sentido la persona tendría que solicitar un permiso especial o una certificación médica al respecto”.



En la rueda de prensa, se hizo un exhorto a los diferentes partidos y líderes políticos en el contexto de la campaña electoral que se avecina, para que no generen ni promuevan la aglomeración de personas en virtud de que es un factor determinante para la transmisión del virus que provoca la covid-19.



Rommel Salazar, director del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, explicó que están manteniendo reuniones con representantes de varias instituciones del Estado y el CNE para definir los lineamientos que se aplicarán el día de las elecciones.

Según dijo, se está elaborando un protocolo que será presentado a la ciudadanía en los próximos días.