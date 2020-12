Ecuador pide otra prueba de covid-19 para quienes lleguen de Reino Unido, Unión Europea, Sudáfrica y Australia

El Gobierno ecuatoriano decidió añadir la exigencia de la prueba rápida de antígenos para los pasajeros que ingresen desde Reino Unido, Australia, Sudáfrica y las naciones de la Unión Europa debido a la mutación del covid-19.

La toma se realizará in situ en los aeropuertos de Quito y Guayaquil por parte del Ministerio de Salud. Además, los pasajeros ecuatorianos o extranjeros deberán presentar una prueba RT-PCR negativa vigencia máxima de 10 días antes al momento de su arribo.



Otra exigencia es el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio, en los hoteles previamente designados por el Gobierno durante cinco días para viajeros no residentes en Ecuador y quienes no tengan los resultados de RT-PCR deberán cumplir este aislamiento durante 10 días.



Entre Ecuador y Reino Unido no existen vuelos directos, sino conexiones. KLM ofrece el servicio hasta Ámsterdam y luego hacia Londres. Iberia, por su parte, lo hace mediante Madrid y Avianca a través de Bogotá.



De acuerdo con información de Iberia, la aerolínea está a la espera del acuerdo ministerial español que decida qué ocurrírá con los vuelos directos o con los de tránsito.



KLM, en cambio, no ha emitido un pronunciamiento, pero en su sitio web no se pueden reservar estos días vuelos hacia Londres partiendo desde Ecuador.



En el caso de Avianca, los representantes anunciaron que están suspendidos sus tres vuelos semanales entre Bogotá y Londres y ha cerrado la venta de boletos en esa ruta hasta que el Gobierno colombiano autorice la reanudación de los mismos.



De acuerdo con cifras del Ministerio de Turismo del Ecuador, entre enero y noviembre del 2020 ingresaron 6 422 personas procedentes del Reino Unido. En el 2019 fueron 26 400, en el mismo período.