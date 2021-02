22 100 pruebas de antígeno para vocales de las juntas electorales de Azuay, Cañar y Morona Santiago

La Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Salud Pública (MSP) inició este martes 2 de febrero del 2021 la toma de pruebas rápidas de antígeno para covid-19 a los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) de Azuay, Cañar y Morona Santiago.

La jornada se cumple con aparente normalidad en la mayoría de los establecimientos de salud de las tres provincias. Por ejemplo, en el Carlos Elizalde, ubicado en la avenida Isabel La Católica en Cuenca, la recolección de muestras de hisopado nasofaríngeo se inició a las 07:00.



Allí la campaña está a cargo de la enfermera, Sara Lojano, y del médico, Frank Padrón. No hubo alta demanda y eso evitó las esperas. Hasta las 10:00 se habían realizado 22 pruebas de las 400 que recibió esta casa de salud y que se aplicarán hasta el viernes 5 de febrero.



En Azuay son 13 559 miembros de JRV, de los cuales el 82% es universitario y el 17,75 % es empleado, públicos y privados. Para esta población, la Zonal 6 entregó un total de 22 100 pruebas rápidas a los diferentes centros del MSP.



Los beneficiarios pueden acudir de manera voluntaria a cualquier centro para realizarse la prueba gratuita. El resultado estará listo de 30 minutos. Para esto deben presentar la cédula de identidad y el nombramiento del Consejo Nacional Electoral (CNE).



Así lo hizo la universitaria Paula Rivera, de 20 años, quien acudió al Carlos Elizalde, porque le queda cerca de su casa. Para ella, es importante y de responsabilidad tener la certeza de que ningún vocal de las JRV tiene el virus para evitar el contagio.



Con esto coincide Mishell Bravo, de 20 años, que este domingo 7 de febrero será secretaria de una de las juntas del colegio Isidro Ayora, del cantón azuayo de Paute. Ella vive en Cuenca y por eso esta mañana se hizo la prueba en este mismo subcentro.



En principio visitó un centro de salud de parroquia Totoracocha y que allí le informaron que no estaban realizando la prueba a los vocales de las JRV. Entonces acudió al hospital Vicente Corral Moscoso y le sugirieron que acuda al subcentro Carlos Elizalde.



“Recorrí dos casas de salud y en la tercera me hicieron la prueba. El resultado negativo me ayuda para la jornada electoral del domingo y para mi trabajo”, dijo. Las personas que resulten positivo al virus no podrán participar en la jornada electoral y deben cumplir con el aislamiento obligatorio.