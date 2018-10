16 proyectos de reforma a la Ley de Educación revisa el Legislativo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Comisión de Educación de la Asamblea revisa 16 proyectos de reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe (LOEI). Estos son insumos para un informe de primer debate, que según indicó su presidenta, la socialista Silvia Salgado, esperan tener listo para los últimos días de este octubre.

Uno de los proyectos de reforma es de la legisladora del PSC, Dallyana Passailaigue, quien entre otros temas plantea: volver al Bachillerato por especializaciones y dejar de lado el Bachillerato General Unificado. Además que los establecimientos de las Fuerzas Armadas y Policía vuelvan a ser fiscomisionales y que tengan autonomía administrativa. Esto porque dice que el Estado no ha podido asumir el mantenimiento de la infraestructura. Dijo que propondrá que comparezcan a la mesa legislativa, el Ministro de Defensa y delegados de las diferentes ramas de Fuerzas Armadas.



Otra de sus ideas de reforma tiene que ver con los padres de familia que se encuentren en mora en el pago de pensiones. Dice que a través de los cambios a la LOEI busca que no se les impida dar exámenes a los estudiantes por este hecho y que el plantel quede en libertad de recibir o no al estudiante el siguiente año. Además que las municipalidades exoneren a las escuelas particulares populares del pago de impuestos si mantienen a esos alumnos.



Sobre este punto, la presidenta de la Mesa de Educación, Silvia Salgado, recordó que actualmente está prohibido restringir el derecho a la educación a los alumnos, por el no pago de pensiones. Además señaló que todos los planteamientos de los asambleístas, resumidos en 16 proyectos, serán debatidos en la comisión. Y que espera poder contar con informes técnicos especializados de cada uno. “Cualquier reforma puede generar una crisis en el sistema educativo, por lo que hay que debatir con argumentos los diferentes proyectos”, dijo.



Entre otros planteamientos, comentó, está uno sobre fortalecimiento de bachilleratos artísticos, también de los técnicos y tecnológicos. Sobre el pedido del magisterio de incrementos en sus sueldos, la legisladora Salgado señaló que aún no tienen una propuesta del Ejecutivo en torno a eso.