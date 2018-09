4 proyectos se suman a la oferta hotelera

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Cuatro nuevos hoteles de lujo se construirán hasta el 2020 en Guayaquil.

La inversión en lainfraestructura de cinco y seis estrellas suma alrededor de USD 100 millones y se incorporarán 679 habitaciones adicionales a la oferta porteña.



Tres de ellos estarán ubicados en el centro de la urbe: el Hilton Garden Inn, el Hampton by Hilton y el Garden Suites & Hotel. El cuarto es el Royal Hideaway que se levantará en Urdesa, en el icónico barrio residencial y comercial del norte de la ciudad.



Este último, por sus características, busca abrir nuevos espacios para el desarrollo turístico fuera del casco céntrico de la ciudad, que el próximo 9 de octubre celebrará 198 años de independencia. También proyecta ser el edificio más alto del país con 145 metros.



Actualmente en Guayaquil operan 23 hoteles de cuatro y cinco estrellas, según la Empresa Pública de Turismo. Todos ellos disponen de 2 094 habitaciones que –en promedio- tienen una ocupación del 70%.



Para Gloria Gallardo, presidenta de la Empresa de Turismo, las nuevas inversiones son positivas para el desarrollo de la industria turística local.



Cree que el nicho de negocios corporativos impulsa un movimiento interesante en la ocupación y por eso destaca que solo este año se ha proyectado un total de 55 congresos y convenciones en la urbe.



“La ciudad se posiciona como un destino turístico de reuniones y de entretenimiento. Actualmente, la ciudad está captando eventos de más de 1 000 personas y mientras más oferta hotelera exista, los viajeros pueden contar con varias alternativas de alojamiento”.



En la torre donde hasta hace dos años estaba el Hampton Inn, en plena avenida 9 de Octubre, se levantará el Hilton Garden Inn; y en el Gran Pasaje se construirá un nuevo centro de convenciones; anteriormente funcionaba el antiguo cine Guayaquil.



Mientras que en la calle Francisco Paula de Icaza se edificará el Hampton by Hilton en un área de 15 000 m²; a mediados de los años 90, ahí operaba el hotel Atahualpa.



Los dos hoteles sumarán 232 habitaciones y el centro de convenciones tendrá una capacidad para 800 y 1 000 personas. La inversión estimada para el proyecto de BE Hoteles es de USD 45 millones.



La construcción tardará entre 18 y 22 meses, pero hay proyecciones que para el próximo año ya entre en operación, explicó José Carrión Ycaza, CEO de BE Hoteles. Giardini Boutique Hotel & Residences se ubica en Imbabura entre Malecón y Panamá, frente al Malecón Simón Bolívar.



Este proyecto dispone de 95 habitaciones y 45 unidades inmobiliarias. Su apertura está prevista para el primer semestre del próximo año.



Royal Hideaway tiene como propósito rescatar uno de los sitios emblemáticos del Puerto Principal: el estero salado. Los promotores pertenecen al grupo hotelero español Barceló. Según el Municipio, la obra demandará una inversión superior a los USD 60 millones.



Antonio Vidal Pons, empresario de la promotora inmobiliaria Illes Balears, a cargo de la obra, refirió que este megaproyecto será inaugurado en el 2020, en el marco del bicentenario de Guayaquil, por lo que pretende convertirse en un ícono para la ciudad por su altura y fachada, que será hecha de cristal.



“El estero Salado y Urdesa tienen un gran futuro. Son zonas muy bellas, con condiciones turísticas extraordinarias y una belleza natural con potencial”, refirió.



Cristhian Tejada, diseñador del proyecto, agregó que se construirá en un área de 10 000 m2. Tendrá 335 habitaciones, galería comercial, áreas comunales, canchas deportivas, un malecón ecológico que se conectará con otros sitios de interés como el proyecto cultural Guayarte. Se destacan, además, 4 650 metros para espectáculos con capacidad para 2 000 asistentes.



A los representantes del sector, los proyectos generan buenas expectativas. Según la Asociación Hotelera del Guayas, entre enero y agosto los 17 principales hoteles generaron unos USD 32 millones por sus servicios, un rubro que supera los USD 29 millones que se obtuvieron en ese período durante el año pasado.



Precisamente, ese movimiento hizo que hoteles como Unipark hicieran inversiones por USD 1 millón para renovar su infraestructura. Se construyeron los departamentos de conserjería, lobby, el nuevo restaurante El Centro y ocho pisos de habitaciones en la torre de la calle Clemente Ballén.



En julio de este año también empezaron a funcionar dos torres de parqueo automático del hotel Radisson, en la ciudadela Kennedy. Se invirtieron USD 1,5 millones.

Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras, refiere que es necesario aumentar la demanda de turistas. En esa línea reiteró que es importante atraer nuevas aerolíneas desde Estados Unidos y América Latina para evitar una sobreoferta. “Necesitamos repotenciar la campaña turística”.