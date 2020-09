Proyecto de regeneración urbana de Ambato en discusión

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El proyecto de regeneración urbana ‘Boulevard de las Flores’, en la avenida 12 de Noviembre, en el centro de la ciudad de Ambato, genera polémica. Los ejecutivos de la Empresa Eléctrica se oponen a la reubicación de los cubículos del mercado de las Flores.

Según ellos, los locales taparían la fachada y los ingresos al complejo de edificios galardonados con el premio Ornato y de una Bienal de Arquitectura. El proyecto de regeneración urbana es impulsado por el Municipio local. Este iniciará en la plaza Urbina se extenderá hasta el ex Laguna de Ingahurco.



Julio Rodríguez, director de Planificación del Municipio de Ambato, explicó que el proyecto recoge e incluye todas propuestas realizadas por los directivos de los vendedores de flores, barriales, comerciantes y los funcionarios de la Empresa Eléctrica.



Mencionó que el estudio plantea devolver el espacio para el peatón. El plan consiste en la construcción de 2 paradas multimodales equipadas con cámaras de seguridad que permiten el reconocimiento facial, pantallas Led que expondrán las rutas y frecuencias del transporte urbano. También de una moderna infraestructura urbana e inclusiva.



Indicó que en la intervención contempla la reubicación de los actuales cubículos del mercado de las Flores, espacio en donde se construirá la segunda parada multimodal. “Este proyecto se analizó en el aspecto histórico, cultural, urbano, técnico, urbanístico para no afectar el entorno y potenciar de manera adecuada a esa zona”, dijo Rodríguez.



Mientras que los funcionarios de la Empresa Eléctrica Ambato a través de un comunicado solicitaron al Municipio que replantee el proyecto, de manera que el mercado de las Flores no sea adosado al cerramiento frontal del complejo y que se busque un lugar apropiada para la ubicación.