El proyecto cuprífero Mirador tiene un avance del 75%

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En diciembre de 2019 Ecuador podría convertirse en extractor de cobre a gran escala. El proyecto cuprífero Mirador, que hasta ahora es el más grande que desarrolla el país a cielo abierto, ya registra un avance del 75%.

Ecuacorriente (Ecsa), la empresa china a cargo de la concesión, tiene previsto iniciar la explotación de prueba en julio próximo; en diciembre de este 2019 iniciará la producción.



El anuncio lo hizo ayer el viceministro de Minería, Fernando Benalcázar, durante la ceremonia de entrega de regalías que se realizó en el campamento de la mina, en Tundayme (Zamora Chinchipe).



Las autoridades y representantes de la firma tenían previsto, además, recorrer algunas obras de la concesión.



“La explotación inicial y de prueba de Mirador va a generar en el 2019 una cantidad interesante de USD 50 millones en exportaciones”, dijo.



El cumplimiento del cronograma en Mirador está sujeto a que el Ministerio del Ambiente (MAE) levante la suspensión que aún pesa sobre una parte de las actividades en la concesión. En marzo del año pasado, el 40% de las obras en el proyecto se paralizaron porque el MAE determinó 31 incumplimientos ambientales.

Vista aérea del sitio donde se construye el proyecto minero Mirador. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO



Entre esas observaciones estaban la falta de revegetación de taludes y áreas afectadas, el transporte de material sin cubierta de protección, el incorrecto almacenamiento de combustibles y el mantenimiento de maquinaria en sitios no autorizados.



Ecsa presentó un plan de trabajo para corregir esos temas, el cual se ha ido ejecutando.



Carolina Zurita, subsecretaria de Calidad Ambiental del MAE, explicó el pasado martes que la mayoría de incumplimientos se han subsanado.



“La última inspección la hicimos en enero y constatamos que se han solucionado las observaciones en lo referente a sedimentación”, dijo.



Según Zurita, quedan pendientes por solucionar problemas de índole administrativo; entre ellos, la aprobación de los diseños de algunas obras.

Otro tema es la obtención del permiso para el desvío del río Tundayme, necesario para el proceso minero.

Planta de beneficio donde se trata el material extraído de la mina a cielo abierto. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO



El gerente de operaciones de Ecsa, Ángel Cueva, explicó que hasta el momento un 15% del proyecto aún permanece suspendido. El área paralizada corresponde a la construcción de la relavera Tundayme, una piscina que sirve para almacenar el sedimento que queda luego de extraer el mineral.



Según el MAE, estas actividades empezaron sin contar con diseños aprobados. Ecsa ha señalado que inició la obra con la aprobación de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom).



Una zona clave donde las actividades no se paralizaron es la Planta de Beneficio, un edificio de tres pisos que albergará molinos de entre 7 y 10 metros de altura, que mediante procesos de flotación y molienda permitirán extraer de las rocas el cobre que Ecsa descubrió hace 18 años en el cantón amazónico Tundayme, en Zamora Chinchipe.



Decenas de trabajadores ecuatorianos y chinos, ataviados con uniformes azules y cascos blancos, caminaban ayer por la estructura metálica que es el corazón de Mirador.



La empresa ha invertido hasta la fecha USD 2 015 millones y espera desembolsar otros 414 millones hasta el 2022.



Ecsa entregó ayer USD 15 millones por regalías mineras anticipadas a las arcas fiscales.



Con esta entrega de recursos, la empresa suma USD 85 millones de los USD 100 millones en regalías que pactó desembolsar al Estado.



Benalcázar explicó que la Ley establece que un 60% de esos dineros se invierta en las localidades. Para ello, las comunidades de influencia directa o indirecta deben presentar proyectos. “Si hay proyectos que no han sido aprobados no quiere decir que la plata se ha perdido, sino que tienen que mejorarlos y volverlos a enviar”, indicó, sin precisar el monto de cuánto se ha entregado a las zonas locales.



Además, la empresa puso en marcha el sistema de conexión eléctrica de 230 kilovatios para abastecer de energía al proyecto minero. Hu Jiandong, presidente de la firma china, señaló que la inauguración de este sistema es clave en el avance de Mirador y que demandó una inversión de USD 63 millones. La subestación tiene dos transformadores de 80 megavatios.



Según Benalcázar, además de las regalías, en Mirador se han invertido USD 1 095 millones y ha generado USD 126 millones en tributos al Fisco (sin contar con regalías).