Proyecto de cables submarinos con Telconet se financió con recursos propios, dice abogado de Tomislav Topic

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El proyecto de cables submarinos con la empresa Telconet S.A y Glory Internacional Industry, se financió con recursos propios, dijo Jorge Zavala Egas, abogado defensor de Tomislav Topic.

Zavala explicó ese detalle la mañana de este lunes 21 de enero del 2019, en una rueda de prensa realizada en el salón de un hotel ubicado en el centro de Guayaquil. El jurista indicó que los USD 13,5 millones que devolverá la empresa a la Fiscalía General del Estado, fueron reportados primero a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) como dinero “sospechoso”.



El pasado 15 de enero, Tomislav Topic anunció la entrega de USD 13,5 millones a la Fiscalía. Dinero presuntamente proveniente de coimas de la empresa Odebrecht a través de la compañí Glory.



Ese dinero habría sido depositado en 2012 por la empresa Glory, para desarrollar el proyecto de cables submarinos. Según Zavala, el contrato, inicialmente de USD 30 millones, se suspendió por la insuficiencia de inversión de Glory Internacional. Sostuvo que primero se transfirieron USD 15 millones y luego se canceló el contrato.



Por eso, dijo, Telconet decidió no rembolsar el dinero y no convertir las acciones, dejándolas congeladas. Posteriormente solicitaron asistencia penal internacional ante la Fiscalía de China, para que revisara la procedencia del dinero entregado por la empresa Glory y a esa compañía.



La investigación de la Fiscalía de ese país se inició el 2 de febrero del 2018 y concluyó el 21 de agosto de ese mismo año. Según Zavala, la Fiscalía China determinó la existencia legal de Glory desde 2010 hasta 2014. La compañía fue inscrita en Islas Marshal.



También concluyó que supuestamente en la cuenta bancaria de la empresa china no detectaron recursos o activos de origen ilícito. Y que “nunca hubo relación personal de los Topic con el representante de Glory” y que su conexión habría sido a través de Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente Jorge Glas.



Zavala indicó que pidieron a la Fiscalía del Ecuador que anexe la resolución de China, dentro del proceso por lavado de activos que se investiga. Topic debía rendir su versión en este caso, el pasado 18 de enero en la Fiscalía del Guayas, pero pidió el diferimiento de su comparecencia.