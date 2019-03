Ejecución del proyecto vial Autopista General Rumiñahui-El Arbolito quedará en manos del próximo prefecto

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El proyecto de una nueva vía para desfogar la carga vehicular de la Autopista General Rumiñahui hacia El Trébol será ejecutado por la siguiente administración, informó el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja durante una rueda de prensa que ofreció este lunes 11 de marzo del 2019, en la sede del gobierno provincial.

Durante su intervención, explicó de qué se trata el proyecto y su alcance, además de que respondió a los cuestionamientos que realizó en días pasados el candidato a la Prefectura por el Partido Social Cristiano (PSC), Diego Salgado.



Quien fuera asambleísta por el movimiento Creo, solicitó a la Contraloría que se realice un examen especial a la empresa pública Hidroequinoccio, que pertenece a la Prefectura. Según Salgado, se pretendía contratar la Fase III de la Autopista General Rumiñahui por un monto de USD 226 millones a tres meses de que Baroja cierre su periodo en la Prefectura.



El titular del Gobierno de Pichincha señaló que ese es un monto referencial, producto de un estudio preliminar realizado en el 2016, pero que será el estudio definitivo el que establezca la inversión real que requerirá la obra.



El candidato Salgado solicitó al ente de control que enfoque el examen en cómo se determinó el presupuesto de la obra y cuáles son los estudios de impacto ambiental.



Sin embargo, Baroja explicó que este proyecto nació en el 2016, con los estudios de prefactibilidad. El 18 de febrero pasado, la Prefectura lanzó un concurso por medio de Hidroequinoccio para una vía de 2,1 kilómetros de extensión cuya construcción tomará tres años.



También respondió al cuestionamiento sobre el peaje que se cobrará para que la empresa ganadora, entre 17 participantes, recupere su inversión. Baroja dijo que este peaje solo sería pagado por quienes opten por esta nueva vía, que será el 35% de los 93 000 vehículos que usan la autopista.



17 firmas nacionales y extranjeras aplicaron al concurso para construir la vía que tendrá túneles, puentes y viaductos que irán desde el valle de Los Chillos hacia el parque de El Arbolito.



Baroja explicó que esta fase es parte de la estrategia vial para mejorar la movilidad entre Los Chillos y Quito. En la Fase I se realizaron ocho obras, la Fase II está por concluir y la Fase III es la que incluye esta nueva vía con un puente de 800 metros en el sector de Las Orquídeas y un túnel entre la Velasco Ibarra y la Plaza Brasilia; y otros dos en el Itchimbía, hacia la av. 6 de Diciembre.



La actual administración dejará los estudios definitivos de la obra y el proceso contractual listo, con los precios congelados, indicó el Prefecto. No se firmará el contrato por ética, pues considera que se debe esperar a que lo suscriba quien lo sustituya en el cargo en mayo.



Subrayó que si el nuevo prefecto no considera pertinente firmar el contrato de esta vía concesionada, no habrá perjuicio económico para la provincia, puesto que existe una cláusula que la exime de reconocer indemnizaciones, lucro cesante o daños por ello.



La tercera fase del plan vial incluye la recuperación de la avenida Ilaló, la vía San Luis-Colibrí y la repavimentación de la Autopista General Rumiñahui desde el peaje hasta El Trébol. El financiamiento para estas intervenciones saldrá de una parte de un crédito de la Corporación Andina de Fomento.