En cuatro provincias esperan el arribo de viajeros desde este 8 de diciembre

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Hoteleros y comerciantes de los destinos más cercanos a la capital esperan este 8 de diciembre un mayor ingreso de viajeros desde Quito, luego del feriado de ayer.

El sector turístico de Imbabura, por ejemplo, esperaba desde ayer, 7 de diciembre, la llegada de visitantes. De esta zona proviene la mayoría de turistas locales que arriban a la ‘Provincia de los Lagos’, según un estudio de la Universidad Técnica del Norte (UTN), de Ibarra.



Andrés Orozco, presidente de la Asociación de Hoteleros de Imbabura, dice que este no es un feriado en el que se registra un ingreso masivo de quiteños. Estima una ocupación máxima del 40% de las plazas de hospedaje en Imbabura. La mitad de lo que se registró durante el último feriado -por el Día de los Difuntos- cuando hubo una ocupación del 80%.



La hostería San Andrés, de Ibarra, tenía ayer el 40% de sus 24 habitaciones con turistas. Sus directivos explican que la mayoría de clientes llegaron sin hacer reservaciones. Los locales de venta de artesanías también esperan a los turistas. En Cotacachi, por ejemplo, los almacenes se aprovisionaron con más mercadería.



El feriado quiteño tampoco motivó viajes hacia Baños de Agua Santa, otro destino cercano a la capital. Hasta ayer, apenas el 8% de la capacidad hotelera fue reservada para este fin de semana. Por ejemplo, en Hostería Monte Selva, el 40% de las 57 habitaciones estaban ocupadas.



Según Martin Dillon, expresidente de la Cámara de Turismo de Baños, en esta localidad también se espera a más a visitantes sin reservaciones.



Una situación similar se vive en los principales balnearios de Esmeraldas. Los empresarios turísticos de Atacames esperan que los bañistas lleguen durante el fin de semana. Ayer, los hoteles lucían casi vacíos y con letreros que anunciaban habitaciones disponibles. En el malecón de Atacames tampoco hubo mayor movimiento.



La presidenta de la Cámara de Turismo de Atacames, Sara Moyano, afirma que los prestadores de servicios turísticos si se prepararon para el arribo de los viajeros, aunque no consideran que es una fecha donde se registra un alto flujo de visitas.



“La actividad turística ha estado floja durante esta semana pero esperamos que el sábado (hoy) tengamos más afluencia de visitas, como ya ha ocurrido en otros años”, dice Moyano.



Luis Quiñónez, uno de los empresarios turístico en Tonsupa, cree que la ausencia de turistas en estos días, se debe a que muchas familias de Quito esperan para recibir el año nuevo en la playa.



Mientras que en Manabí hay un 10% de ocupación hotelera de quiteños durante el primer día del feriado. Según la Cámara Provincial de Turismo, se esperaba que durante la tarde ayer y el fin de semana lleguen turistas sin reservación previa.



El hotelero de Manta José Loor coincide en que para este feriado no se esperan mayores visitas de personas de la Sierra, debido a que prefieren viajar a la Costa durante los últimos días de este mes.



Sin embargo, en playas como Canoa (San Vicente), Pedernales y Manta, el gremio turístico espera que los quiteños lleguen entre hoy o mañana. “Tenemos operativos todos nuestros servicios y esperamos que nos visiten”, comenta Loor.