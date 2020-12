10 provincias del Ecuador reclaman los beneficios para la frontera

La Ley de Desarrollo Fronterizo tiene más de dos años de vigencia, pero su cumplimiento es casi nulo, según la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME). Ahora se analiza una reforma a los reglamentos para su ejecución.

Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, El Oro y Loja están amparadas por esa legislación especial. En esos territorios viven 2 231 790 personas.



La Ley establece, entre otros temas, que esa población recibirá atención preferencial en todos los ámbitos. Pero una evaluación de la AME dice que no subieron las asignaciones, no se delimitaron zonas francas, no hay aranceles bajos para importaciones, ni créditos atractivos para agricultores y ganaderos ni impulso al turismo, como prevé la normativa.



Según Karín Jaramillo, delegada de la AME en el tema fronterizo, hay temas puntuales considerados dentro del Plan Nacional de Desarrollo que se ejecutan en el país, como mejoras de salud y educación, “pero no con preferencia a los territorios de frontera”.



Pone como ejemplo, que en esta emergencia hubo hospitales fronterizos que recibieron equipos, insumos médicos y productos de bioseguridad, al igual que las principales urbes. “Sin diferencia alguna”.



Para ella, es grave que el Estado no devuelva el IVA a los gobiernos seccionales fronterizos, para que inviertan en obras. En esa área hay 10 prefecturas, 62 municipios y más de 80 juntas parroquiales.



Jaramillo dice que esos temas deben atenderse con prioridad y preferencia, porque todos enfrentan necesidades básicas insatisfechas y las familias viven en pobreza. En Zapotillo, por ejemplo, el 89% de sus habitantes (10 926) es pobre.



De este cantón, la parroquia Cazaderos no tiene alcantarillado y sus habitantes consumen agua entubada. Hay poblados de la parroquia Mangahurco, como Chaguarhuayco, Gramadales y El Progreso, donde las familias pierden sus cosechas por la sequía.



En Zamora Chinchipe, los dos cantones con mayores necesidades insatisfechas son Paquisha y Palanda, donde el 90% y el 85% de sus habitantes, respectivamente, son pobres.



El alcalde de Macará, Alfredo Suquilanda, cuestiona que más bien el Gobierno, amparado en la emergencia, les redujo las asignaciones y ahora tienen problemas financieros.

Su cantón -dice- no recibe ayuda para impulsar el comercio, agricultura, turismo y obras. “La vía Macará-Zapotillo-Sullana (que une Ecuador con Perú) es un desastre”.



En Carchi, ni los gobiernos locales ni los sectores productivos sienten los beneficios. Para Andrés Ponce, alcalde de Montúfar y presidente de la AME provincial, se necesitan inversión en servicios básicos y generación de empleo.



En cambio, los sectores productivos reclaman créditos y creación de regímenes especiales para reactivar el comercio. Según Alexander Chamorro, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, hasta principios de año eran más de 3 000 socios afiliados y actualmente son menos de 80.



Dice que se desafiliaron porque cerraron sus negocios y otros cambiaron la venta de ropa y calzado a legumbres o bioseguridad. Esa actividad ya estaba afectada por la devaluación del peso colombiano y se agudizó con el cierre de la frontera por la pandemia.



La respuesta del Gobierno a la AME fue que no se aplica la Ley porque se deben reformar y actualizar los reglamentos según la realidad actual de los territorios, señala Jaramillo. Por ejemplo, no establece cómo se debe realizar la ponderación del incremento de hasta el 150% en las asignaciones.



A fines del año pasado, tras varias reuniones entre autoridades de los gobiernos seccionales y el Régimen, se acordó que Planifica Ecuador tendría 90 días para crear comités sectoriales y definir una metodología para priorizar planes, programas y proyectos. La pandemia retrasó todo; hace dos meses se retomó el trabajo.



Marcos Salazar, asesor de Planifica Ecuador, dijo que los gobiernos seccionales fueron convocados por separado por el Consejo Nacional Electoral, para que el 17 de este mes nombren a los comités. Ellos elaborarán el reglamento.