Los protocolos en aeropuertos y terminales terrestres se mantendrán cuando culmine el estado de excepción

Los controles que se cumplen para el ingreso de pasajeros a las terminales aéreas y terrestres del país continuarán aunque finalice el estado de excepción por la emergencia sanitaria, el próximo 12 de septiembre del 2020.

Así lo confirmó el ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, a través de una entrevista radial que dio ayer, martes 8 de septiembre del 2020.



Según el Ministro, las medidas que se aplican actualmente a los pasajeros que toman vuelos domésticos e internacionales y que arriban al país seguirán tal y como lo estableció anteriormente el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional.



“Por el momento vamos a mantener los protocolos que han sido aprobados por el COE que justamente indican qué hay ciertos niveles de control que no se pueden relajar”, indicó Martínez.



Algunas de estas medidas son los controles de temperatura al ingreso de aeropuertos, la autorización de ingreso únicamente de los pasajeros a estos espacios, mantener el distanciamiento social, la presentación de una prueba PCR negativa para quienes arriban del extranjero, entre otras exigencias.



“La terminación del estado de excepción no significa que se van a eliminar los protocolos aprobados y que se va a regresar a enero o febrero de este año”, señaló Martínez.



De igual manera, el funcionario indicó que también seguirán vigentes las medidas que actualmente se aplican en los terminales terrestres y para el ingreso de una unidad de transporte intra e interprovincial. Al respecto agregó que el aforo permitido para estos buses se mantendrá en el 75%.



“No podemos descuidarnos. Creo que es importante dar el paso de una reactivación con la conclusión del estado de excepción para que podamos generar más actividad económica, pero eso no puede suponer un relajamiento de los controles” enfatizó el titular del MTOP.



Juan Zapata, director del ECU-911 e integrante del COE nacional, explicó ayer, 8 de septiembre, que cuando termine el estado de excepción cada cartera de estado se encargará de dar seguimiento a los temas de sus competencias, como en el ámbito de salud, transporte o trabajo. Para otras medidas, informó, se realizará una matriz general que se coordinará con los gobiernos locales para evitar inconvenientes en la reactivación de cada cantón.