Protocolo para vuelos nacionales se aplicará en Quito desde este viernes 19 de junio de 2020

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un nuevo protocolo para controlar posibles contagios en vuelos nacionales se activará a partir de este viernes 19 de junio del 2020 en el país. Según Luis Galárraga, gerente de Comunicaciones de Corporación Quiport (administradora del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre), el miércoles 17 hubo una reunión entre todos los actores del servicio de transporte aéreo en el país con los Ministerios de Salud Pública y de Transporte y Obras Públicas.

Allí se acordó hacer un protocolo que incluye exigir a los pasajeros presentar una prueba de covid-19 negativa para poder volar a otra ciudad. Galárraga dice que puede ser prueba PCR o rápida, porque el protocolo no especifica el tipo, siempre y cuando los resultados los emita un laboratorio acreditado por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess).



Esta semana, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, señaló que se habían detectado unos 15 casos de pasajeros de Quito que dieron positivo a una prueba rápida de covid-19. Según Galárraga, esto ocurre porque para vuelos domésticos no había protocolo "y todos los actores del servicio aéreo lo sabíamos". Conoció que las pruebas las realizó el Municipio de Guayaquil, por lo que no se descarta que haya ocurrido algo similar con quienes viajaron de Guayaquil u otros cantones en Quito.



"Podría suceder -dijo Galárraga- pero por eso usamos y vigilamos que se cumplan las normativas generales que deben aplicarse para cualquier actividad: mascarilla, distancia social y lavado de manos o desinfección". En el aeropuerto hay pediluvios y gel antibacterial, como parte de las medidas de prevención.



Según Galárraga, previamente no había ningún protocolo para el ingreso de pasajeros de vuelos nacionales a Quito. En la ciudad, relató, se hicieron pruebas para un vuelo que vino de Loja el 1 de junio pasado, pero estuvieron a cargo del Municipio, por lo que desconoce el resultado. La labor de Quiport, explicó, es facilitar para que las entidades responsables realicen sus protocolos y procedimientos.



Para vuelos internacionales el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional sí emitió un protocolo que incluye aislamiento preventivo obligatorio para todos los pasajeros. Si llegan con el resultado negativo de su prueba de covid-19 pueden hacer su aislamiento en un domicilio, pero si se hacen aquí, deben cumplirlo en un hotel.



Sin embargo, para todos los pasajeros y el personal de vuelos domésticos, internacionales y de carga se instalaron cámaras térmicas, para detectar si hay pasajeros que tengan fiebre, se realiza revisión de equipajes, se provee de alcohol gel, se vigila el uso correcto de la mascarilla, se revisan los documentos de viaje y a la terminal aérea solo entran pasajeros y no acompañantes.



Además, se vigila que se cumpla el aforo del 50% en las salas de preembarque y los aforos en tiendas y restaurantes, dependiendo del tamaño de cada local. Hasta el momento, aproximadamente un 65% de la oferta comercial está abierta.



Con respecto de las normas dentro de los aviones, Galárraga aclara que Quiport no tiene ingerencia en aerolíneas de ninguna forma, pero cada una aplica sus protocolos y cada pasajero puede consultar con la empresa o con la Dirección General de Aviación Civil sobre las normas.



Sin embargo, explicó que por ser parte de la industria conoce que en los aviones hay filtros HEPA, que pueden eliminar 99,97% de cualquier patógeno en el ambiente y no recircula el mismo aire en las aeronaves, debido a los sistemas para volar.