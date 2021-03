¿Cuál es el protocolo para el retorno a clases presenciales?, la asistencia arrancó este martes 2 de marzo del 2021

La Defensoría del Pueblo se encuentra a la espera de que el juez Nelson Goyes resuelva la medida cautelar presentada el 1 de marzo del 2021, en contra del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional y del Ministerio de Educación.

Por medio de una rueda de prensa, que se transmitió desde Guayaquil, la vicedefensora del Pueblo Zaida Rovira, señaló -este martes 2 de marzo- que piden dejar sin efecto la autorización para el retorno a clases presenciales de 77 instituciones educativas. Además que la medida cautelar obligue al Ministerio de Educación a presentar los protocolos de bioseguridad para el retorno de los estudiantes a las aulas.



“Nos llama la atención que el Ministerio no haya expuesto públicamente los protocolos de seguridad que se tienen, porque se están tratado derechos de niñas, niños y adolescentes, de sus familias y de 700 profesores que se verían expuestos innecesariamente”.



La vocera de la Defensoría del Pueblo pide que el país se pregunte “¿qué va a pasar si exponemos a los niños a un contagio?”. Si bien existen centros de salud en sectores rurales, señala, “estos no están preparados para la atención ante un contagio masivo”.



“Cuando el Ministerio de Educación entregue los protocolos y se verifique que estos guardan relación con la protección integral de los niños, niñas y adolescentes perfecto, mientras no se presente no podemos aceptarlo”.



Esta autoridad además señaló que revisan el listado de las 77 instituciones con autorización para el retorno presencial. Hay dos escenarios totalmente contrarios, asegura. Por un lado, los planteles ubicados en la ruralidad, “con infraestructuras que no están acondicionadas. Conocemos el territorio, sabemos cómo son los centros educativos. Ni siquiera cuentan con baterías higiénicas, el agua potable es deficiente”.

Por otro lado, señaló, entre las autorizadas están las “grandes unidades particulares, que están en el listado de las más caras del país”. Rovira sostiene que “hay una enorme brecha entre estos dos grupos. No entiendo cómo se pretende unificar criterios con respecto a dos realidades totalmente diferentes”.



Uno de los mecanismos que podría garantizar un retorno a clases presenciales seguro es la vacunación para los profesores que van a entrar a ese plan, dice Rovira. El Gobierno anunció que este grupo está incluido entre los prioritarios de la fase uno, pero no se han dado detalles ni fechas.



El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) insiste en la importancia del retorno para el proceso de enseñanza aprendizaje y el desarrollo emocional de los estudiantes. A un año del cierre de escuelas, la especialista de Educación del organismo, Anna Vohlonen, explica que es necesario reabrir las escuelas ya que los impactos del cierre son varios y en su mayoría negativos.

“A través de las encuestas que hemos realizado, hemos encontrado que hay niveles elevados de tensión y riesgos de salud mental. Cuatro de 10 adolescentes dicen que están sufriendo tensión y angustia. Seis de 20 niños dicen que están aprendiendo menos. Solamente dos de 10 estudiantes tienen acceso a un equipo tecnológico para su uso personal”, detalla Vohlonen en un video difundido por Unicef.



“Más de 70% de los docentes dice que tiene mala conectividad de Internet. Desde el inicio de la pandemia 90 000 niños y niñas han abandonado sus estudios. 15% de los estudiantes afirma que no ha recibido clases durante las últimas semanas”, continúa la oficial de Educación del organismo.



A través de estudios en 191 países, anota, se ha encontrado que cuando la sociedad ya está activada, sin un confinamiento total, reabrir las escuelas no representa un riesgo para la salud ni para que los niños se infecten. “No es un riesgo tampoco para los profesores”.



El video fue comentado por activistas como Sybel Martínez, de Rescate Escolar, quien se pregunta si el Ministerio se ha asegurado que en estas 77 escuelas que están retornando a clases haya infraestructura sanitaria (baños, agua), medidas de bioseguridad, aireación. “Hay familias en pobreza extrema que ni para una mascarilla tienen”, escribió Martínez.



También comentó la exministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero: “Es tan prioritario para la protección de niños, niñas y adolescentes el retorno seguro como el plan de vacunas. Necesitamos un plan de reapertura que incluya vacunación de docentes y equipos de bioseguridad para niños y maestros”.



El retorno arrancó este martes 2 de marzo del 2021

El domingo 28 de febrero del 2021, el COE Nacional anunció que se levanta la suspensión de asistencia presencial para 77 instituciones educativas ubicadas en zonas rurales. En el listado que consta en la resolución del COE también se encuentran planteles ubicados, por ejemplo, en las afueras de Quito (valles), que se encuentran poniendo en marcha el retorno, de forma progresiva.



Uno de esos planteles es el EMDI School, en el valle de Los Chillos. Hasta ahí llegaron este martes 85 alumnos de un total de 90 que se incluyeron en el plan de asistencia presencial. En el plantel hay 255 alumnos matriculados en el actual período escolar.



“Regresar a clases es una oportunidad increíble. En la casa estábamos al borde de la locura. Todos ya queríamos volver, ver a nuestros amigos, compartir con ellos. Estoy feliz”, dijo Anahí Acosta, de 17 años.



Alberto Chicaiza, de 10 años, contó que se siente bien volver a estar con sus amigos y tener clases presenciales. “Se siente mejor. En clases virtuales no se pone mucha atención”. El niño asegura saber que debe lavarse las manos constantemente mientras está en su escuela y no compartir sus objetos personales con sus compañeros como antes.



En otro colegio, ubicado en Cumbayá, que tiene autorización para retomar las clases presenciales es el SEK Los Valles. Su plan es volver a sus instalaciones mañana miércoles 3 de marzo. Mientras, el Colegio José Engling, ubicado en Tumbaco, mantendrá este miércoles una reunión de consejo para definir la fecha de retorno, tras obtener la luz verde del COE. Las tres instituciones educativas ya se encontraban aplicando sus planes piloto de retorno, antes de diciembre.

Carlos Oporto, quien estudia la curva de contagios de covid-19, sostiene que el país se acerca al mismo escenario de julio del 2020. “Tenemos 105 fallecidos de exceso diarios con UCI al 100%. Si abrimos escuelas, será para volverlas a cerrar en dos meses”, escribió en su cuenta de Twitter. Además, recordó que los niños no son inmunes y que se pueden enfermar y contagiar a padres, tíos y abuelos, por lo que es importante primero vacunar a la población.



El mayor riesgo, dice Oporto, es que este escenario vaya en aumento y se tenga un pico a finales de abril o comienzos de mayo de 300 fallecidos en exceso diarios. “Para ese momento no habrá mucho porcentaje de la población vacunada”.

Israel, recuerda Oporto, tuvo que volver a entrar a una tercera cuarentena y cerrar las escuelas nuevamente. “Recién ahora, ya con la vacunación, están progresivamente abriendo y retornando a clases”.