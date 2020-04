¿Qué protocolo se utiliza en Quito cuando una persona muere por covid-19 o con sospecha de esta enfermedad?

LEA TAMBIÉN

En medio de la emergencia desatada por el covid-19, en Quito y los cantones de Pichincha se estableció un protocolo de bioseguridad para levantar cuerpos de personas que puedan fallecer con coronavirus o con sospecha de haber sido contagiado.

El documento tiene 61 páginas y, entre otras entidades, suscriben el Municipio de Quito, la Prefectura de Pichincha, la Policía y Medicina Legal.



Allí se dice que cuando se presenta un caso lo primero que se debe hacer es comunicarse al ECU 911 para reportar la muerte. Es necesario detallar si la muerte ocurrió en un hospital o en otro sitio.



Según el protocolo, personal de la Policía, del Ministerio de Salud Pública y de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs) deberán acudir al sitio donde se encuentra el cuerpo. El personal usará trajes de bioseguridad, mascarillas y guantes.



Una vez allí se desinfecta el área en donde se encuentran los restos. Un médico deberá llenar un formulario y enviará la foto del cadáver a un funcionario de la Emgirs. Así se inscribe la defunción. El protocolo dice que todo ese trámite se debe realizar en 20 minutos.



En el documento se advierte que posteriormente se embalará el cuerpo y se lo colocará en una bolsa numerada que previamente se desinfectará.



Si no tiene identificación, Medicina Legal tomará las huellas dactilares de los 10 dedos y cotejará con la base de datos del Registro Civil.



En cambio, cuando el fallecido sí tiene cédula de identidad se realizará una impresión del código de barras que se encuentra en ese documento.



Después se coordinará con una funeraria y el cuerpo será trasladado directamente a ese sitio.



En el protocolo no se recomienda realizar una autopsia al fallecido, tampoco se puede embalsamar el cadáver. No se permite la velación. Será cremado y luego enterrado.



Finalmente, personal del Emgirs informará a los familiares dónde se encuentra el cuerpo cremado o sepultado.



Este protocolo se aplicó ayer, 28 de abril del 2020, cuando se levantó el cadáver de una mujer en el sector de El Blanqueado, en el sur de Quito.

A través de videos que se difundieron por redes sociales se observa que el cuerpo fue embalado en una funda roja y luego puesto en una caja antes de subirlo al vehículo de una funeraria.