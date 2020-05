Autoridades elaboraron un nuevo protocolo de atención para la apertura de restaurantes en el país

LEA TAMBIÉN

Distancias entre mesas, el tipo de vajilla que se debe usar y otras normas para atención el cliente en los restaurantes constan en el nuevo Protocolo General de Medidas de Bioseguridad para Establecimientos de Alimentos y Bebidas: Restaurantes y Cafeterías.

La elaboración de esta nueva normativa se dio a conocer la mañana de este viernes, 8 de mayo del 2020.



El documento consta de 21 páginas y fue creado por el Ministerio de Salud Pública, la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa); y la Agencia de Regulación y Control para Galápagos. También tiene aportes de entidades privadas, según informó el Ministerio de Turismo a través de un comunicado.



Según esta normativa, la apertura y los horarios de atención de este tipo de establecimientos estarán sujetos a las disposiciones que emitan las autoridades y el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, mientras dure la emergencia sanitaria por el covid-19.



En este protocolo constan las recomendaciones para el personal que trabaja en esos locales y lineamientos que deberán seguir antes de llegar a sus puestos de trabajo y durante su jornada o sus actividades laborales dentro de cada local.



Entre las recomendaciones constan, por ejemplo, que el personal deberá mantener una higiene diaria, la ropa limpia, uñas cortas, ir con cabello recogido, no usar joyas ni prendas de vestir con mangas largas. También se pide colocar la mascarilla antes de salir de casa.



Se dispone el uso de dispensador de alcohol gel de uso personal (para cada trabajador), mantener la distancia mínima de 2 metros y no tocarse el rostro.



El protocolo incluyen medidas que debe cumplir el empleador, como evaluar constantemente el estado de salud de sus empleados o brindar información básica sobre las medidas de prevención.



La normativa también dispuso lineamientos de prevención, según el tipo de trabajador como cajeros, meseros, guardias de seguridad y empleados de otras áreas.



Sobre la limpieza de los espacios de atención al público se determina el uso de mantelería lavable y la vajilla o cristalería, que no necesariamente tiene que ser desechable. La vajilla, cubiertos y cristalería utilizados no necesariamente tienen que se desechados, pero, sí lavarlos en lavavajillas o a mano usando guantes desechables con agua tibia, se indica en el documento.

En el protocolo se dan indicaciones para los procesos de desinfección adecuada de los espacios de atención, ingresos y sitios de trabajo.