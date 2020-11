Lenín Moreno anuncia protocolo para apertura de frontera terrestre entre Ecuador y Colombia

"Me alegra anunciar que pronto estará en marcha un protocolo para el transporte terrestre seguro entre nuestros países". Esa fue una de las principales resoluciones que anunció el presidente Lenín Moreno, en el marco del encuentro Presidencial y IX Gabinete Binacional entre Ecuador y Colombia, que se desarrolló este jueves 26 de noviembre del 2020.

La jornada, que se desarrolló de modo virtual, tuvo como anfitrión a Ecuador. Vía digital se conectó el gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Iván Duque. Los efectos de la pandemia provocada por el virus covid-19, centró el eje de la reunión bilateral.



Moreno explicó que el protocolo permitirá reactivar la economía de frontera, controlando la propagación de la enfermedad. "No es poca cosa, por favor, bajo ninguna circunstancia perdamos de vista el propósito de estos momentos que es la salud de nuestros pueblos".



El mandatario agregó que los ciudadanos de frontera viven hoy una doble vulnerabilidad frente al covid-19. Por un lado, dijo, está la parte sanitaria y por el otro la parte económica y social.



"3,7 millones de personas viven en las ciudades de la región fronteriza y en su mayoría dependen del comercio y del turismo, que siempre fue dinámico en nuestros países, son dos actividades practicamente paralizadas ahora por el cierre de la frontera y todos esperamos que las cosas vuelvan a la normalidad en muy poco tiempo", añadió.



De su parte, Duque destacó la coordinación que ha existido entre los dos países para enfrentar la propagación del virus y que ha causado miles de muertes.



"Gracias a la coordinación que ha existido hemos tenido herramientas de respuesta y estamos en un proceso de reapertura gradual, progresiva y pensando en el bienestar de nuestros pueblos, en los puntos de frontera teniendo como elementos los protocolos de bioseguridad y evitar las aglomeraciones".



No obstante, en el Gabinete Binacional no se confirmó la fecha de cuándo se pondrá en marcha el protocolo.



Colombia había anunciado que extenderá la emergencia sanitaria para contener la propagación del coronavirus por tres meses más. Duque pidió a sus ciudadanos evitar las concentraciones masivas y mantener las medidas de seguridad como el uso de tapabocas.



Como parte del evento, Duque afirmó que en la coordinación de saluda través del mecanismo Covax, de la OPS y la OMS, se tenga acceso, no solamente a los esquemas de vacunas que se avizoran, sino también a los componentes desde los niveles bilaterales.



"Pero que en esa coordinación podamos todos, con mucha claridad, tener como premisa fundamental que el ciclo de vacunación aspiramos tenerlo en el primer semestre del 2021".



Gabinete binacional



Durante esta jornada se pasó revista al cumplimiento de los compromisos adoptados en la Declaración Presidencial de Cali de 2019, con base en siete ejes: seguridad y defensa, infraestructura y conectividad , asuntos fronterizos, asuntos ambientales, asuntos sociales y culturales, asuntos económicos y comerciales, y Plan Binacional de Integración Fronteriza.



Adicionalmente, se estipuló los nuevos acuerdos para el Plan de Acción 2020.

​

El presidente colombiano dijo que a través de este canal binacional de encuentros periódicos se ha reafirmado el papel en organismos multilaterales como es el caso de la Comunidad Andina de Nacional, Prosur, la Alianza del Pacífico. En este último, dijo, que cuando asuma la presidencia pro témpore impulsará el ingreso de Ecuador.



Destacó también que se ha profundizado en materia de cooperación de defensa y la integración vial. "Esperamos en los próximos meses poder estar con el presidente Lenín Moreno inaugurando la conexión la Espriella-Río Mataje, también con la puesta en funcionamiento del Centro de Atención Fronterizo".



De su parte, Moreno reconoció que, por efectos de la pandemia, no se cumplieron todos los compromisos de Cali y se ejecutó un 67%. "Pese a las adversidades, creo que es un porcentaje que ha avanzado de manera significativa".



Entre los aspectos destacables, dijo que se identificó 63 pasos fronterizos ilegales. "Queremos fronteras libres de violencia, queremos fronteras libres de delincuencia".



Añadió que un compromiso es la reducción progresiva hasta el 2022 de las tarifas del servicio de comunicación roaming entre las dos naciones. "También gestionamos ante la CAF el financiamiento de USD 19,6 millones, esos recursos servirán para la construcción del Centro Binacional en frontera".



Finalmente Moreno indicó que los dos gobiernos seguirán garantizado la democracia. Acotó que en Ecuador y los países vecinos hay gente que trata de desestabilizar la democracia y "que trata de imponer sus criterios autoritarios y poco democráticos, no lo vamos a permitir".