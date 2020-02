Ecuatorianos evacuados de Wuhan llegaron a Ucrania, en medio de protestas

LEA TAMBIÉN

“Todos estamos bien” fue el mensaje que envió Marcelo Toalombo a su hermano, la madrugada de este jueves 20 de febrero del 2020. El hombre es uno de los cinco ecuatorianos que llegaron a Ucrania desde Wuhan, epicentro de la nueva cepa del coronavirus Covid-19.

Geovanny, el hermano, relató que aún no tiene detalles sobre el arribo de los compatriotas a territorio ucraniano. “Como familia estamos más tranquilos, ya que nuestro hermano y cuatro ecuatorianos más salieron del foco de infección del virus”.



Ahora solo les toca esperar, ya que deberán cumplir con un periodo de cuarentena que se puede extender al menos 14 días. Es decir, se acogerán a una cuarentena o fase de aislamiento, en el que estarán bajo observación médica. El objetivo es conocer si presentan o no síntomas relacionados con este virus, entre ellos, fiebre, malestar corporal y problemas respiratorios.



Las autoridades -expresa Geovanny- les pidieron guardar cautela sobre el lugar exacto en la que permanecerán los connacionales. La idea es velar por su salud y seguridad.



En horas de la mañana, grupos de personas protestaron por la llegada de cerca de 70 ucranianos y 27 extranjeros evacuados de Wuhan, entre ellos, los cinco ecuatorianos. También hubo bloqueo de carreteras.



Las autoridades desplegaron un contingente policial para dispersar a los protestantes, que le temen a la propagación de la enfermedad. Hasta el momento en ese país de Europa Oriental no se han presentado casos, según el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



El avión hizo una breve escala en la capital Kiev antes de aterrizar en Jarkiv (este), según periodistas de la AFP y medios locales. Los pasajeros serían llevados en buses a la pequeña ciudad de Novi Sanjari para someterse a una cuarentena durante 14 días en un hospital militar.



El presidente Volodimir Zelenski intentó apaciguar los temores, asegurando que los evacuados iban a ser "totalmente aislados". "Los intentos de bloquear carreteras y hospitales, de no permitir a los ucranianos regresar, no muestran el lado positivo de nuestro carácter”. En el avión no había ninguna persona sospechosa de tener el virus, recalcó.



El presidente Lenín Moreno, en un mensaje a la nación, agradeció a su par de Ucrania por permitir la llegada de los compatriotas. “Los recibiremos con los brazos abiertos”, expresó.



En el último informe de la OMS se reportó 74 675 casos, incluidas 2 121 fallecidos por el virus. La mayoría se concentra en China.