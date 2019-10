Dos personas cuentan cómo fueron agredidas en los ojos con bombas lacrimógenas durante las protestas

LEA TAMBIÉN

Hay dos nuevos casos de personas que resultaron heridas durante las protestas registradas a inicios de este mes en la capital. De los heridos, algunos todavía se encuentra hospitalizados y otros cuentan sus historias tras salir de los centros asistenciales. Piden a las autoridades que se haga justicia.

De su parte, el Ministerio de Gobierno asegura que no se empleó la fuerza para contener a los manifestantes. La ministra del ramo, María Paula Romo, ha negado en varias oportunidades que los uniformados hubiesen hecho uso excesivo de la fuerza.



“En todos los casos, los uniformados utilizaron la fuerza disuasiva e hicieron uso solo de material CS, nunca utilizaron la fuerza letal. Aún continúan en evaluación los procedimientos policiales usados durante las protestas”, dijo Romo el martes 15 de octubre del 2019.



Julio Toroche, de 42 años, es coordinador del colectivo Heridos Paro Nacional y perdió su ojo izquierdo, a las 11:30 del viernes 11 de octubre del 2019, tras ser impactado por una bomba lacrimógena. El hecho ocurrió, dice, mientras auxiliaba a un herido durante las manifestaciones en el parque El Arbolito. “Llevábamos una bandera blanca en señal de paz y les decíamos que éramos personal de apoyo en salud”.



La mañana de hoy, lunes 28 de octubre del 2019, él dialogó con este Diario para contar su historia. Tras ser agredido, fue llevado a los puntos de asistencia. Allí, un paramédico le dijo que la órbita del ojo se destruyó por completo.



Lo trasladaron a un centro asistencial en donde le intervinieron

quirúrgicamente. La operación duró ocho horas y, la madrugada del sábado 12 de octubre, los médicos le extirparon el ojo izquierdo. Ahora lo cubre con una gasa blanca y lleva puesto gafas para protegerse del sol. Le dieron de alta el pasado jueves 24 de octubre.

Toroche lidera una agrupación que trabaja con las víctimas y los familiares de quienes murieron durante las protestas. Él tiene previsto una reunión con delegados internacionales de Derechos Humanos para mostrar los casos. “Coordiné las 13 brigadas médicas con galenos, paramédicos y voluntarios. Siquiera estábamos unas 400 personas que ayudaban. Creamos puntos para las brigadas”.



Recuerda que durante las movilizaciones, en contra del incremento del costo de los combustibles, atendieron a unas 180 personas afectadas. Hubo heridos –acotó el dirigente- con fuertes golpes en la cabeza, costillas, espaldas, piernas, tobillos, etc. “Desde la semana apoyamos con kits de medicina (…) Estamos formando el equipo de salud de heridos de brigadistas de paz”.



Tiene previsto recopilar los testimonios y hechos, así como los informes de las casas de salud con fechas y horas para elaborar informes. Asimismo –indicó Toroche- se prevé la reunión con las autoridades de Derechos Humanos hoy. De momento, él recopiló 17 casos de personas que perdieron sus ojos con otras heridas. “Rescatamos por humanismo, sin ver si es policía, militar, manifestante o indígena. Trabajamos en apoyo a la salud”.



En ese sentido, los brigadistas que colaboraron con Toroche atendieron a entre cuatro y seis uniformados. Unos sufrieron asfixia y otros golpes o lesiones causadas por piedras.



Guillermo Molina es un paramédico que atendió pacientes en la zona del parque El Arbolito. Recordó que Toroche sangraba copiosamente al momento que llegó a las brigadas. Tras recibir el impacto de la bomba lacrimógena, el médico que lo atendió no pudo suturarle porque tenía una herida muy grande; le destrozaron la órbita del ojo. “Las brigadas de salud somos neutrales y no tenemos ningún fin político, lo único que hacemos es ayudar”, expresó.



Ahora, la víctima siente angustia por lo sucedido y tiene pesadillas en las que escucha las explosiones de las bombas y gente que grita desesperadamente pidiendo ayuda. Cree que tiene mucho más por vivir y Dios le dio una oportunidad para continuar con su vida y ser solidario con la gente. “Atravieso una etapa de traumas, no fue fácil atender a tantos heridos y ver sangre”, apuntó Toroche.

Jhajaira Urresta fue impactada con una bomba lacrimógena, afuera de su casa en el centro de Quito.



El segundo caso es el de Jhajaira Urresta. Es una madre de 27 años que recibió el impacto de una bomba lacrimógena en su ojo izquierdo, a las 20:30 del sábado 12 de octubre del 2019 en la avenida Velasco Ibarra, oriente de Quito. El hecho ocurrió mientras participaba en el cacerolazo ciudadano por la paz y en contra de las medidas económicas implementadas por el Gobierno.

Ella contó su experiencia a este Diario. El día de la agresión, la mujer bajó al puente peatonal ubicado en la calle Crespo Toral y Velasco Ibarra para manifestarse con otros vecinos. En esos momentos, un camión con uniformados arribó al sitio. Tres se bajaron de la parte delantera del vehículo -indicó Jhajaira- y comenzaron a agredir a la gente con sus toletes.



“Le golpearon especialmente a una señora que estaba con una niña, de aproximadamente 2 años, que se encontraba junto a la fogata. Yo estaba en la esquina del puente peatonal, arrojé la olla sobre el piso e impedí que la infante sea agredida”, manifestó la víctima.



Segundos después, ella notó que los uniformados le pateaban a una chica que tocaba un tambor y ella gritaba pidiendo ayuda. Regresó a ver y uno se ubicó junto al camión, cerca de ella, y disparó



Ella se desplomó y la gente comenzó a pedir ayuda. A los pocos minutos, una persona desconocida que circulaba por la zona en su camioneta la llevó al Hospital de las Fuerzas Armadas para ser atendida. En el trayecto, su mamá se sacó el brasier y le hizo una compresa en el ojo para protegerlo y evitar que las lesiones se agravaran.



Al llegar, los médicos le indicaron que le rompieron los párpados y huesos de la cara. El globo ocular estaba abierto. Por la fuerza del impacto, la bomba se llevó parte del párpado. Por suerte – acotó la mujer- la compresa logró que el ojo no se saliera de su cavidad. Sangraba copiosamente y ella comenzó a desvanecerse antes de que la ingresaran al quirófano.



Había restos de pólvora, polvo y esquirlas en los nervios ópticos. La intervención duró ocho horas. “A la mitad de la operación, el doctor me retiró la anestesia para reconstruir los nervios oculares ya que tenía fuerte sangrado. Gracias a esa ‘práctica de guerra’ logramos salvar mi ojo que ahora está en recuperación”. Sin embargo, ella perdió la visión definitivamente de este.



Su iris, pupila y retina se desprendieron. “No puedo agacharme, ni irme al baño. Me limitaron realmente. Tengo 27 años y no puedo salir a ver el sol. Solo quiero paz y pido justicia”. Se definió como una persona trabajadora y luchadora. Pese a las lesiones, ella lucha por continuar con su vida. En lo posible, trata de olvidar lo sucedido y darle fuerza a su hijo Joaquín, de 4 años, quien lloró al ver a su madre con la cara desfigurada.



Cuando volvió a la casa tras salir del centro asistencial, él corrió a abrazarla y lloraron. Sus familiares le contaron a Jhajaira que, la noche de la agresión, su niño se despertó en horas de la madrugada llorando. Tuvo una pesadilla en la que soñó que alguien disparó a su mamá. Para calmarlo, ella le dijo que se golpeó el ojo tras caerse.