Protestas de pacientes con males raros y catastróficos, en cuatro ciudades de Ecuador

Familiares y pacientes con enfermedades raras y catastróficas participaron de movilizaciones y plantones en cuatro ciudades del Ecuador: Quito, Guayaquil, Cuenca e Ibarra, este viernes 18 de diciembre del 2020. El motivo principal fue pedir a las autoridades que se garantice la dotación de los medicamentos para tratar sus males.

En Quito, la protesta se registró a partir de las 10:00 en los exteriores de la Plataforma Gubernamental, en el norte. Allí se concentraron pacientes de las 30 organizaciones nacionales, agrupadas en la Alianza Nacional por la Salud (ANS).



Ellos han luchado por el acceso libre y oportuno a sus fármacos. Lo explicó Gustavo Dávila, coordinador de la ANS. Él señaló que hay una gran preocupación con respecto a la entrega de fórmulas para quienes tienen patologías raras y catastróficas; así como la continuidad de sus tratamientos.



Por ejemplo -dijo- no se sabe qué pasará con las 13 000 personas con males renales, ya que el Gobierno mantiene una deuda con las clínicas en donde se realizan las diálisis.



Además, el 30% de los pacientes con patologías catastróficas como cáncer no cuentan con sus medicinas en los hospitales públicos. Lo mismo ocurre con el 50% de quienes tienen enfermedades huérfanas o raras.



Entre los fármacos que escasean están letrozol y tamoxifeno -cáncer de mama-, filgrastim -leucemia-, ondansetrón -para prevenir náuseas por la quimioterapia-, oxicodona -dolores moderados a graves-, etc. Esos medicamentos estarían en la lista de faltantes desde marzo del 2020.



Otro de los problemas -anotó Dávila- es la entrega de carnés de discapacidad. “Quienes lo necesitan no están accediendo a ellos; es difícil conseguirlos”.



En los plantones que se dieron en las cuatro ciudades estuvieron presentes representantes de gremios de la salud, como la Federación Médica Ecuatoriana.



Dávila añadió que en esta semana esperan enviar un pedido de reunión con el presidente Lenín Moreno. “Durante este año no hemos podido conversar con las autoridades, en especial, con el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, para que escuche la voz de las personas que necesitan seguir con sus tratamientos”.

Las organizaciones también se han contactado con representantes de los 16 candidatos a presidente de la República; la contienda se llevará a cabo el domingo 7 de febrero del 2021. Su objetivo fue conocer sus propuestas en materia de salud; sin embargo, no han tenido respuesta.