Familias protestan en Guayaquil para exigir los cuerpos de sus seres queridos

Decenas de familias, que perdieron a sus seres queridos durante la emergencia sanitaria, se concentraron la mañana de este miércoles 13 de mayo de 2020 en los exteriores de Criminalística, en Guayaquil.

Con pancartas y fotografías, los fallecidos exigían a la Policía que se les entregaran los cuerpos de sus familiares para darles una cristiana sepultura. “Exigimos justicia por nuestros familiares perdidos en el hospital del Guasmo Sur”, se leía en una de los carteles que sostenían los parientes.



Esa casa de salud es investigada por la Fiscalía por presuntas irregularidades en el manejo de los cadáveres. En las morgues de ese centro hospitalario se encontraron 131 cadáveres sin identificaciones.



Criminalística ha realizado pericias dactilares para recuperar los nombres de las víctimas. Este Diario conoció que 62 de esos cuerpos ya fueron identificados por los forenses. La nómina será enviada a la Fiscalía en las próximas horas para que disponga la inhumación de los cadáveres. Hasta ayer, la entidad confirmó que el listado aún no era remitido por los forenses.



Sin embargo, las familias exigen que se les entreguen los cuerpos. Ellos quieren sepultarlos con sus medios. Se niegan a que el Gobierno, a través de la Fuerza de Tarea, se encargue de los sepelios.



El concejal de Guayaquil Héctor Vanegas ha acompañado a los deudos en el plantón de esta mañana. En unas declaraciones públicas ha señalado que es “una vergüenza” que tras 40 días de las muertes, las autoridades no entreguen los restos de las víctimas a sus familias.



Por eso, ha indicado que ha puesto en conocimiento de estos hechos al Concejo Cantonal de la ciudad para que se pronuncie sobre las demoras.



Según el funcionario, existen al menos 110 familias que no conocen el paradero de sus seres queridos.