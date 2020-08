Protestas en Esmeraldas por los sueldos atrasados de los empleados de las entidades públicas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Empleados y trabajadores del Municipio de Esmeraldas, Salud y Autoridad Portuaria realizaron protestas por estar impagos en sus sueldos de junio y julio del 2020.

Los reclamos con pancartas se realizan en los bajos de la Gobernación desde la semana anterior, pero sin respuesta de parte del Gobierno, según los dirigentes gremiales.



A las marchas se han sumado los integrantes de la Unión Nacional de Educadores y otros gremios sindicales, quienes han pedido al Gobierno que atienda al sector público.

Desde la semana anterior, la Gobernación permanece custodiada por personal de la Policía Nacional, para evitar que ingresen abruptamente los protestantes, que fueron atendidos en los bajos de esa entidad.



Los reclamos contra el Gobierno habrían sido uno de los motivos para que el gobernador de Esmeraldas, Pablo Hadathy, renunciara a su cargo la tarde del martes 25 de agosto del 2020.



El representante del Ejecutivo en Esmeraldas había recibido presión de los reclamantes, quienes pedían que sirva de intermediario entre ellos y el Gobierno.



Aunque el exgobernador no habló con los medios sobre los motivos reales de su salida se despidió con un vídeo sobre su gestión durante sus más de tres años en esas funciones.

La mañana de este miércoles 26 de agosto, las protestas continuaron en los bajos de la Gobernación con personal del Subcentro de Salud Tipo C, de Las Palmas, quienes se tomaron un tramo de la vía Del Pacífico, sector Las Palmas.



En ese sitio protestaron con pancartas y gritos, para exigir el pago de sus sueldos atrasados. Tanto médicos, enfermeras y personal del servicio dijeron que la protesta no implica paralizar las actividades, pero sí una forma de hacerse escuchar.



Tito Angulo, presidente de la Asociación de Empleados y Trabajadores del Municipio de Esmeraldas, explicó que al ayuntamiento se le adeudan dos meses y si no se paga agosto sería el tercer mes sin recibir sueldos; por eso decidieron salir a las calles para protestar.



Ramiro Caicedo, del Comité de Trabajadores del Municipio, precisó que continuarán en las calles hasta que el Gobierno decida transferir sus haberes. “Tenemos cuentas por pagar de servicios básicos y se necesita para comprar medicinas y alimentación”, señaló Caicedo.



Los reclamos de los gremios interrumpieron el tránsito vehicular en el centro de la urbe esmeraldeña, mientras que los negocios cerraron sus puertas por temor.