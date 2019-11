Escasa participación en la protesta ciudadana convocada por Juan Guaidó

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La protesta ciudadana convocada para este lunes 18 de noviembre del 2019 por el jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, contó con una escasa participación en todo el país, aunque un pequeño foco en Caracas fue dispersado por la fuerza policial.

Varias decenas de simpatizantes de Guaidó se reunieron durante la mañana en una céntrica avenida que conecta el este con el oeste de la capital venezolana, antes de ser desplazados por un contingente policial tras una pequeña refriega.



Tras esta acción no se informó sobre heridos o detenidos.



En esta concentración, la pensionista Madeleine Peña dijo que se unió a la protesta porque Venezuela pasó de ser "un país que estaba muy bien a un país en miseria".



"Estamos protestando por todo, por las ollas vacías, (porque) no tenemos educación", señaló la mujer de 57 años.



Guaidó no acompañó esta manifestación u otras más pequeñas en Caracas, pero en Twitter dijo que "depende de todos" los venezolanos "hacer frente a la dictadura", en referencia al Gobierno de Nicolás Maduro.

La protesta es sinónimo que no nos acostumbramos a la tragedia, que nos rebelamos a la miseria, que la esperanza se mantiene y que podemos recuperar nuestras vidas.

Depende de todos hacer frente a la dictadura.#HastaLograrlo https://t.co/NrwqSXhYKZ — Juan Guaidó (@jguaido) November 18, 2019

"La protesta es sinónimo que no nos acostumbramos a la tragedia, que nos rebelamos a la miseria, que la esperanza se mantiene y que podemos recuperar nuestras vidas", añadió en la misma red social.



Esta protesta hace parte de la "agenda de conflicto" anunciada el sábado por Guaidó para presionar por un cambio de Gobierno en el país caribeño.



Entonces, el opositor dijo que las protestas debían ser "sostenidas" y adelantó que acompañará en la capital las movilizaciones de varios gremios de empleados públicos y de los estudiantes que pretenden marchar el venidero jueves hasta el Fuerte Tiuna, el cuartel militar más grande de Caracas.



Venezuela atraviesa por la mayor crisis política de su historia moderna desde enero pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no reconocen la oposición y buena parte de la comunidad internacional y, en respuesta, Guaidó proclamó un Gobierno interino luego de la interpretación que hizo de varios artículos de la Constitución.

La Administración de Guaidó cuenta con el respaldo de los principales Gobiernos de la región y de Estados Unidos, mientras que Maduro, en el poder desde 2013, ha encontrado apoyo internacional en Rusia y China.