Sueldos impagos y atrasos con el IESS preocupan a trabajadores de Medios Públicos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los empleados de diario El Telégrafo protestaron por segunda vez en los exteriores de la matriz ubicada en Guayaquil. Lo hicieron el 1 de marzo de 2019 y lo volvieron hacer siete días después porque aseguran estar impagos en sus salarios.

Salomón Martillo, representante de los trabajadores de Ecuador Tv, Pública FM, El Tiempo, Editogran y El Telégrafo, dijo que este no es solo un problema de los trabajadores de ese Diario sino de un total de 931 funcionarios de los medios públicos.



“Se debe el pago de febrero a toda la nómina” y “están atrasados tres meses con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)”. Martillo añadió que esta realidad ha ocasionado que algunos compañeros no puedan recibir atención médica con regularidad en el IESS.



El siguiente paso luego de los plantones, en caso de no recibir lo que se les adeuda, será una huelga. Martillo señaló que para tomar esa medida se están asesorando legalmente.



Además, el dirigente explicó que la empresa actualmente se encuentra a la “deriva” porque conocen que la gerente General Martha Moncayo renunció y el gerente Financiero hizo lo mismo.



Este Diario trató de comunicarse telefónicamente con Moncayo, pero no respondió a las llamadas.



El 1 de marzo pasado la Gerente confirmó que se trata de un retraso en el pago de salarios de febrero y que afecta al grupo de funcionarios de los medios de comunicación estatales.



La autoridad aclaró que a los empleados del jerárquico superior se les adeuda sueldos de enero y febrero.



"El motivo por el que no se han hecho los desembolsos es porque todavía faltan firmas en el proceso de aprobación del Presupuesto, con lo cual los fondos no pueden ser transferidos a medios públicos", dijo.



La funcionaria no precisó cuánto se adeuda en total por pago de nómina a todos los empleados. Aunque indicó que el pago de los trabajadores bordea el millón de dólares.



Moncayo, confirmó que se adeudan aportaciones al IESS –solo desde enero- y no precisó cuándo se pondrán al día.



Medios Públicos es parte de las 21 instituciones públicas donde también estaba previsto hacer un recorte de personal del 10% como lo dispuso la Empresa Coordinadora de Empresa Pública (EMCO).



El 24 de octubre de 2017, Andrés Michelena, exgerente general de Medios Públicos y actual secretario de Comunicación, difundió un informe sobre la administración de estos medios durante la época del expresidente Rafael Correa. Desde entonces se ha hablado del rescate y reestructura de estas empresas.