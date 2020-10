Jóvenes protestan en Quito y piden que continúe el curso para guías penitenciarios

LEA TAMBIÉN

Los gritos iniciaron desde las 09:00 en los exteriores de la Plataforma Gubernamental, en el norte de Quito. Unos 40 jóvenes exigieron la continuidad del curso de formación para agentes penitenciarios, la última etapa de un proceso de selección que debía realizarse en noviembre pasado. El plantón se produjo este 26 de octubre del 2020.

Los gritos y el ruido provocado por las vuvuzelas no tuvieron contestación por parte de las autoridades. Roxana Benavides, una de las jóvenes que pasó todas las etapas del llamamiento a guías, dijo que nadie salió a escuchar sus demandas.



Por eso, los jóvenes se agruparon y cambiaron de objetivo. Tomaron autobuses y realizaron otro plantón en la sede del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad (Snai), que queda unas cuadras al sur.



“Retomen el concurso” repetían en la puerta principal. Esa era su principal demanda. Bryan Carcelén, otro de los jóvenes que participó del plantón, indicó que se sienten burlados por las autoridades.



Él es parte de los 496 aspirantes a guías que había pasado todas las etapas del proceso y que debía ingresar en noviembre del 2019 a un curso de formación de seis meses. Sin embargo, en comunicaciones oficiales les dijeron que se aplazaba. Hoy, se enteraron a través de los medios de comunicación que está cancelado.



“No nos han dicho nada. Nosotros cumplimos con todos los requisitos”, señaló el aspirante. Él se refirió a una comunicación que ha circulado por redes sociales en las que el Snai resolvió “no continuar” con el proceso por falta de recursos económicos.



En medio del plantón, un funcionario del Snai invitó a pasar a una delegación de cinco jóvenes. Tras la cita, ellos indicaron que en la reunión les confirmaron que el curso estaba suspendido y que se haría el llamado para otro.



“Esto no puede ser. Aquí ya tienen cerca de 500 jóvenes que cumplimos todos los requisitos. No pueden hacer como que no pasó nada y comenzar desde cero”, señaló Carcelén.



Los aspirantes indicaron que pedirán la intervención de la Defensoría del Pueblo y otros organismos para pedir que esta etapa del curso se realice.