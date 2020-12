Una protesta en Ipiales, Colombia, afecta al comercio exterior con Ecuador

Un bloqueo en la vía Ipiales-Rumichaca, en Colombia, que inició a las 04:00 de este 14 de diciembre del 2020, está afectando al comercio exterior entre este país y Ecuador.

Según la Policía colombiana, representantes de varios gremios cerraron la carretera, en el sector de la Y, a unos 3 km del Puente Internacional de Rumichaca, en la frontera con Ecuador.



Omar Benavides, dirigente de los manifestantes, explica que exigen la inmediata apertura del viaducto binacional, para la reactivación del comercio en Ipiales, que está muy golpeado. En el lado ecuatoriano no hay protestas.



El puente está cerrado a paso de personas y vehículos desde el 18 de marzo del 2020, tras una decisión del Gobierno de Colombia para contener la propagación del covid-19. Miguel Morales, comandante del Distrito 1 de la Policía de Ipiales, explicó que el cierre se mantendrá hasta el 16 de enero del próximo año, de acuerdo a un decreto emitido por el presidente de ese país, Iván Duque. Pero, los protestantes no quieren esperar más. Aseguran que se han establecido varias fechas anteriormente para la apertura y no se han cumplido. Ellos esperaban que se permita el paso en diciembre para recibir a los turistas ecuatorianos.



Como una medida de presión, explica Benavides, se está impidiendo el paso de camiones que movilizan carga de comercio exterior entre las dos naciones. La importación y exportación de mercaderías y el paso de personas con fines humanitarios son los únicos procesos autorizados para cruzar de un país a otro, desde que comenzó la emergencia sanitaria.



Los manifestantes también solicitan la apertura del viaducto internacional, con medidas de bioseguridad, para evitar el paso ilegal de mercadería de contrabando por trochas informales. Se estima que entre Carchi, Ecuador, y Nariño, Colombia, hay 39 pasos no autorizados.



Anteriormente, el 13 de octubre pasado, se realizó una marcha desde las ciudades de Ipiales y Tulcán (Ecuador), hasta Rumichaca organizada por pequeños comerciantes, transportistas y otros gremios que demandan la reapertura del puente internacional.