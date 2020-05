Personal del Hospital Enrique Garcés protestó por falta de equipos de protección e infraestructura inadecuada

LEA TAMBIÉN

Un grupo de trabajadores del Hospital Enrique Garcés hizo un plantón en los exteriores de esta casa de salud ubicada en el sector de Chilibulo, en el sur de Quito. Ellos protestaron por la falta de equipos de protección personal para la atención de pacientes con covid-19. Además mencionaron que tampoco se cuenta con la infraestructura adecuada. El hecho se registró la mañana de este jueves 28 de mayo del 2020.

En este establecimiento, a cargo del Ministerio de Salud, se dispusieron 17 camas para pacientes con coronavirus: 10 en el área de hospitalización y siete en cuidados intensivos. Todas estaban ocupadas hasta el lunes 18 de mayo del 2020, según el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) provincial



Galo Yupangui es secretario del Sindicato Único de Trabajadores de esta unidad médica. Él relata que las autoridades sanitarias aún no cumplen con el ofrecimiento de entregar los equipos de protección individual para el personal de salud.



Hasta el momento -relata- les han dotado de overoles descartables, pero han tenido que lavarlos para que otros trabajadores los usen. Lo mismo ha ocurrido con las mascarillas quirúrgicas. Estas deben cambiarse cada tres horas y ellos las ocupan durante un día.



“Si no contamos con los insumos necesarios pueden desatarse más contagios de los que ya hemos registrado”, dijo Yunpangui. En total habría 42 trabajadores infectados, entre galenos, enfermeros, auxiliares, choferes, camilleros y de limpieza.



Diego Paguay, secretario jurídico del sindicato, coincide en que el número de personas contagiadas ha ido en aumento, por lo que es necesario reforzar las medidas de bioseguridad; más aún si el hospital va a ampliar su capacidad para albergar a pacientes con coronavirus. “No se puede atender estos casos si no contamos con las prendas de protección. Si no las tenemos podemos en riesgo nuestra vida y la de nuestras familias”.



Paguay además asegura que la infraestructura no es adecuada para cumplir con este objetivo. “Las cañerías y la cisterna se tapan constantemente, por lo que no se puede garantizar el agua en todas las áreas. También hay problemas con el servicio de electricidad”.



En los próximos días, la agrupación espera enviar una carta al ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, para exigir la dotación de estas prendas para el personal y que se hagan mejoras en el hospital. “Hace un mes, el Ministro nos visitó y prometió que se harían adecuaciones. Aún no las vemos”.



En los exteriores del establecimiento se colocaron carteles con frases como “Si no hay implementos, nos espera la muerte" o “Basta de poner en riesgo la vida de los trabajadores”. No es la primera protesta que se ha registrado. El martes 26 de mayo del 2020 también mostraron su malestar ante estas faltas.



Pichincha es la segunda provincia con más contagios. De los 29 515 confirmados por medio de pruebas PCR, 3 859 están en esta localidad, es decir, el 13,1%. Por ello las autoridades sanitarias habilitaron cuatro hospitales que atienden a pacientes con covid-19. Estos son el Pablo Arturo Suárez (exclusivo para la atención de estos casos), el Eugenio Espejo, el Docente de Calderón y el Enrique Garcés.

También están las unidades médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS): Quito Sur (solo covid-19) y Carlos Andrade Marín.