Colectivos protestan en la Corte Constitucional mientras se desarrolla audiencia contra recorte a universidades

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Estudiantes y docentes de universidades públicas protagonizaron un plantón en los exteriores de la Corte Constitucional, al norte de Quito, este jueves 28 de mayo del 2020. Esta manifestación se desarrolló mientras los magistrados de este alto tribunal dieron paso, por medios telemáticos, a la audiencia en torno a varias acciones de inconstitucionalidad presentadas por la reducción de USD 98 millones del presupuesto de 32 centros públicos del país.

Miembros de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) llegaron a las 09:00 al sitio para unirse al plantón. Christian Flores, presidente nacional de la FEUE, señaló que con la manifestación simbólica intentaron demostrarle a la Corte que la universidad pública se encuentra vigilante de su accionar.



Flores reiteró que los estudiantes rechazan el recorte presupuestario. Las asignaciones –indicó el representante estudiantil– no son lo suficientemente solventes para poder manejar la educación en medio de la crisis que el país vive por el covid-19.



“No es que las universidades no ejecutan el presupuesto porque no quieren, los fondos se entregan de manera tardía y el recorte presupuestario no se puede justificar respecto a la recaudación del IVA y de la Renta porque eso se calcula en base al año pasado y las proyecciones actuales”.



Los estudiantes, concluyó Flores, piden su derecho al acceso a una educación en igualdad de condiciones y de calidad, lo cual –asegura– está siendo vulnerado. “Esperamos una respuesta favorable de la Corte”.



Al plantón también llegaron representantes de las filiales de la FEUE de Ambato e Ibarra y otros colectivos estudiantiles como Revuelta. José Larrea, representante del grupo, señaló que es importante la lucha de los universitarios por la educación superior. “El recorte es una arremetida directa. No es la primera vez en este período, son cerca de USD 240 millones que se quita a la educación”.



“Exigimos al Gobierno, no pueden priorizar la compra de equipamiento de militares y policías o el pago de una deuda externa y que no se vea la importancia de la salud, la educación y el trabajo del pueblo”.



En representación de rectores universitarios, en el plantón estuvo Michael Poma, miembro del directorio ejecutivo de la Asamblea del Sistema de Educación Superior del Ecuador (Asesec). Se convocaron en los exteriores de la Corte –asegura– para vigilar que sus magistrados resuelvan a favor de que no se recorte el presupuesto de las universidades públicas.



“Estaremos atentos para que los jueces sepan que estaremos defendiendo la educación superior, por los estudiantes, docentes y trabajadores. No se puede violar la norma constitucional en un Estado de derecho, por eso pedimos que se respete el presupuesto de las universidades públicas”.



Hasta las 13:00 intervinieron más de 10 miembros de los grupos accionantes, que presentaron demandas de inconstitucionalidad y otros elementos legales en contra del recorte presupuestario.

Representantes estudiantiles, de docentes, economistas y abogados de universidades públicas expusieron la situación por la que atraviesan las instituciones de educación superior debido a la reducción de su presupuesto. También recordaron que la Constitución de la República prohíbe el uso de fondos de educación y salud en estado de excepción.



Hasta esa hora también se inició la exposición de la otra parte. Entre ellos, Johana Pesántez habló en representación de la Presidencia de la República. La jueza Carmen Corral, a cargo de la audiencia, señaló que posteriormente se escuchará al Ministerio de Finanzas y a la Procuraduría.



Posteriormente se abrirá un espacio para réplicas y se dará un receso de 45 minutos en la audiencia para, luego, hablar de los amicus curiae presentados sobre el caso, frente a ella y otros tres jueces de la Corte Constitucional: Agustín Grijalva, Daniela Salgado y Ramiro Ávila.