Tras la protesta de 'chalecos amarillos' en Francia, se esperan medidas de Macron

Tras las protestas de los “chalecos amarillos”, que sembraron el caos el sábado en los Campos Elíseos de París, se espera que el presidente francés Emmanuel Macron anuncie nuevas medidas este martes en un intento por suavizar el impacto del aumento de los carburantes y restablecer un diálogo con los descontentos.

La movilización del sábado en París se saldó con un centenar de detenciones, según un nuevo balance policial divulgado el domingo (25 de noviembre del 2018).



Los disturbios, que prosiguieron hasta el sábado por la noche, dejaron además 24 heridos, cinco de ellos entre miembros de las fuerzas de seguridad, según la Prefectura de policía.



La famosa avenida de los Campos Elíseos, donde las autoridades no habían dado permiso para manifestarse, fue el principal escenario de los incidentes de la jornada.



La avenida parisina fue cortada por los manifestantes, que arrojaron proyectiles, montaron barricadas y quemaron mobiliario urbano, mientras la policía antidisturbios intentaba hacerlos retroceder con gases lacrimógenos y camiones equipados con cañones de agua.



El domingo por la mañana, una excavadora recogía las últimas barricadas en la emblemática avenida parisina, que era limpiada por numerosos camiones de limpieza.



En París, “los daños son pocos, son materiales, es lo esencial”, estimó el ministro de Interior Christophe Castaner, quien atribuyó la violencia a miembros “sediciosos” de la ultraderecha que, según él, respondieron a la llamada de Marine Le Pen, dirigente del partido Agrupamiento Nacional.



En esta nueva protesta de los “chalecos amarillos”, cerca de 106 000 personas se manifestaron en toda Francia, 8 000 de ellas en París, según el ministerio del Interior francés.



El movimiento transversal de los “chalecos amarillos” denuncia el alza de los precios de los combustibles y la pérdida de poder adquisitivo en Francia.

Una fotografía tomada el 25 de noviembre de 2018 cerca del Arco de Triunfo en la avenida Campos Elíseos en París muestra barreras rotas un día después de la manifestación de Gilets jaunes contra el aumento del precio del combustible y los costos de vida. Foto: AFP