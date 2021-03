Personal de salud hace una numerosa caravana contra ley sanitaria en Bolivia

Profesionales de la salud realizaron este miércoles una multitudinaria caravana en la ciudad de Santa Cruz en protesta por la ley de Emergencia Sanitaria, que fue aprobada hace más de un mes por el Gobierno de Bolivia, y por la que han adoptado varias medidas de presión como huelgas y marchas para exigir su derogación.

Decenas de vehículos con banderas blancas y haciendo sonar las bocinas recorrieron varias calles de Santa Cruz, medida que fue secundada también en otras ciudades del país.



Con mensajes como "No queremos un pueblo asustado, un pueblo sumiso", "Queremos un pueblo con salud", "Que se acaben las persecuciones en Bolivia", el personal de salud movilizado no cesa en el pedido al Gobierno para que se derogue la ley de Emergencia Sanitaria.



Los sindicatos médicos agrupados en el Consejo Nacional de Salud (Conasa) mantienen una huelga desde el 19 de febrero, que no ha afectado la atención a los pacientes por la covid-19, ni el actual proceso de vacunación que se inició a finales de enero.

Ese sector ha reiterado en varias ocasiones que las medidas de presión se dan por "la falta de voluntad del Gobierno" del presidente Luis Arce a sentarse a dialogar para atender su demanda de mejores condiciones de salud.



Por su parte, el Gobierno ha instado a ese sector a deponer el paro y a concentrar los esfuerzos en el combate al coronavirus.



El personal movilizado considera que la ley de Emergencia Sanitaria es inconstitucional porque le resta autonomía y capacidades a los Gobiernos regionales y municipales en la gestión de la salud.



Para mañana está prevista una reunión convocada por el Colegio Médico de Bolivia en la ciudad de Cochabamba en la que se prevé que se adopten nuevas medidas contra la ley de Emergencia Sanitaria.



Bolivia atraviesa una leve disminución de los casos diarios y el número de municipios en riesgo de contagio también ha disminuido, sin embargo, las autoridades piden a la población no relajar las medidas de prevención.



La pandemia en Bolivia ha provocado 12 093 muertes y 266 086 contagios desde el reporte de los primeros casos en marzo del año pasado.

En el reporte diario más reciente del Ministerio de Salud, por departamentos Santa Cruz, el más próspero del país, registró la mayor cifra de casos con 406, le siguen el amazónico Beni con 116, La Paz con 90, Tarija con 76, Cochabamba con 68, Oruro con 36, Chuquisaca con 33, Potosí con 29 y Panco con 25.



Hasta el momento se han aplicado 198 104 vacunas, entre la primera y la segunda dosis de los fármacos ruso Sputnik V y chino Sinopharm, entre personal sanitario de primera línea y personas con enfermedades de base.