Vecinos del barrio Tola Nueva realizaron un plantón; se oponen al cierre del parterre en la avenida Velasco Ibarra

Los moradores del barrio Tola Nueva, ubicado en el centro de Quito, realizaron un plantón a las 07:00 de este martes 25 de agosto del 2020 y obstaculizaron el paso en la avenida Velasco Ibarra por cortos periodos de tiempo. Protestaron en contra de la disposición municipal de cerrar el parterre de esa vía a la altura del acceso sur a su vecindario.

Un grupo de aproximadamente 20 personas cerró la vía durante tres minutos y luego de ese tiempo permitían el paso de los vehículos que se movilizaban en sentido sur-norte. El vecino Luis Mejía dijo que con el cierre del parterre les cortaron el paso hacia el sur de la capital y ahora deben darse la vuelta por el Hospital Militar, lo cual les hace perder 20 minutos en los traslados.



Edison Carrillo pidió a las autoridades que reconsideren la medida ya que la gente de su vecindario tiene problemas para salir por la calle Echeverría. “Por más de 50 años hemos tenido este paso. Necesitamos un semáforo, un rompevelocidades y señalética”.



A las 07:20, un grupo de policías llegó al sitio para pedir a los manifestantes que no cierren el paso en la Velasco Ibarra. Sin embargo, ellos continuaban haciéndolo por cortos periodos de tiempo. No descartan que, a futuro, organicen más plantones si las autoridades no escuchan sus pedidos.

Los vecinos también solicitaron señalización para la seguridad de los peatones en la zona. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO



En medio de la manifestación, los vecinos mostraron pancartas con mensajes: “Exigimos acera peatonal, avenida Velasco Ibarra”, “Nueva Tola Presente”, “Solicitamos salida de la Nueva Tola hacia la Velasco Ibarra”.



El pasado 24 de agosto, los dirigentes de la Tola Nueva enviaron un oficio a la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop). Solicitaron que se realice un estudio para la ampliación de la calle Echeverría. También que se analice la construcción de una acera peatonal desde El Trébol hasta la misma vía. “El 65% de los moradores del sector pertenecen a la tercera edad y es imposible el desplazamiento por el puente peatonal”.