Campañas de proselitismo electoral en las redes sociales, sin reglas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

No quieren perder tiempo. A pesar de que faltan 97 días para el inicio oficial de la campaña proselitista, los aspirantes a la Presidencia de la República echan mano de recorridos y redes sociales para acercarse al electorado.

El Código de la Democracia, en su artículo 208, permite a los movimientos difundir sus principios ideológicos, programas de gobierno y planes de trabajo desde la convocatoria a elecciones, que se realizó el pasado 17 de septiembre. La norma aclara que no se puede contratar publicidad en medios de comunicación ni vallas publicitarias antes del inicio de la campaña.



Según ese Código, los egresos realizados en estas actividades se imputarán al gasto electoral de cada organización política participante.



La precampaña electoral es considerada como una infracción grave, que se sanciona con multas que van de 11 a veinte salarios básicos unificados y destitución o suspensión de derechos de participación, de seis meses hasta dos años.



El consejero electoral José Cabrera asegura que la Dirección de Fiscalización del CNE tomará nota de todas las actividades previas para, de ser el caso, imputar los posibles gastos.



Otro espacio que los candidatos utilizan para darse a conocer son las redes b, que actualmente están fuera de la regulación del CNE.



Representantes de organizaciones políticas expresaron su preocupación por el uso de la publicidad digital, debido a la emergencia del covid-19.



Luis Verdesoto, consejero de minoría, incluso presentó un borrador de reglamento, pero no ha sido considerado.



Facebook, la red social más usada en el país, habilitó el 5 de agosto pasado una herramienta para transparentar la publicidad política. Desde entonces, ya se contabilizan 3 428 anuncios, con una inversión que asciende a USD 112 541.

Gustavo Larrea y Alexandra Peralta (derecha), de Democracia Sí. Foto: cortesía

En el informe de la empresa aparecen como anunciantes al menos cuatro candidatos a la Presidencia: Guillermo Lasso, Gustavo Larrea, Guillermo Celi y Xavier Hervas. También constan aspirantes a la Asamblea, instituciones públicas que promocionan su gestión y organizaciones que apoyan a varios actores políticos.



Lasso, hasta el momento, encabeza la lista de anunciantes, con USD 80 347 de inversión de, que dan cuenta de 808 publicidades pagadas. El líder de Creo dijo que las redes sociales son un “medio de comunicación” y que no se puede prohibir su uso a los candidatos.



Cabrera aseguró que el CNE coordina acercamientos con estas empresas tecnológicas para llegar a acuerdos que permitan imputar esos rubros al gasto electoral. Sin embargo, para ello se deberá aprobar un reglamento. “La Corte Constitucional aclaró que no se puede regular el contenido de las redes. Pero estamos intentado acercamientos para que sea público el gasto que hacen los candidatos y poder imputarlo”.



El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, dice que el período de campaña para el 2021 será corto y reconoce que los candidatos pueden valerse de vacíos legales para promocionarse a través de redes sociales.



Xavier Hervas y María Sara Jijón, integrantes del binomio presidencial de la Izquierda Democrática (ID), inscribieron ayer, 24 de septiembre del 2020, sus candidaturas en el CNE. El presidenciable señaló que las redes sociales permiten llegar con propuestas y generar un “diálogo ciudadano”.



Natalia Angulo, docente de la Universidad Central del Ecuador, explica que a través de plataformas como Facebook, Twitter o Instagram se pueden aplicar estrategias orientadas a distintos públicos.



En el caso de los anuncios políticos, no solo se puede definir una segmentación por sexo, edad o nivel socioeconómico, sino también por hábitos o intereses. “Se van a colocar muchos antagonismos y una movilización de emociones alrededor de las más grandes preocupaciones: el desempleo y la reactivación económica”.



Ayer, el precandidato presidencial de la alianza Creo-Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso, recorrió Santo Domingo, Quevedo y Babahoyo. En esas localidades se reunió con aspirantes a la Asamblea, conversó con moradores y difundió parte de sus propuestas. Lasso argumenta que “lleva recorriendo el Ecuador más de diez años”, que es un territorio libre y que “no hay ninguna Ley que se lo impida”.



El binomio de Democracia Sí, integrado por Gustavo Larrea y Alexandra Peralta, encabezó el miércoles 23 de septiembre una caravana en Santa Elena. En el encuentro también estuvo Doris Rojas, candidata a la Asamblea por esa provincia. “Charlamos sobre el plan de Gobierno y compartimos nuestras propuestas con quienes amablemente nos brindan su apoyo”, aseguró Larrea.