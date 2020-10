Xavier Hervas (ID) apuesta por un fondo de arranque productivo

LEA TAMBIÉN

Xavier Hervas, candidato presidencial de la Izquierda Democrática (ID), centra su plan de gobierno en tres pilares fundamentales de desarrollo para Ecuador: las soluciones económicas y productivas; la justicia social en salud, educación, seguridad, alimentación; y los valores democráticos y transparencia del Estado.

El guayaquileño dialogó con Diario EL COMERCIO la mañana de este viernes 23 de octubre del 2020. En ese espacio digital explicó que la urgencia será aplicar las soluciones económicas y productivas para recuperar las tasas de empleo. Para ello, dijo, se activará el fondo de arranque productivo.



“Va única y exclusivamente al aparato productivo y ese es mi compromiso. En mi Gobierno los compromisos sí se van a cumplir”.



Pero ¿ cómo fondear ese plan de arranque productivo? En ese punto, Hervas descartó la subida de impuestos porque es el que “más castiga a los necesitados”. Además, afirmó que se analizará bajar la carga impositiva para el sector de la producción. Agregó que se considera eliminar aranceles para los bienes de capital y a las materias primas.



“¿Cómo vamos a fondear? Esto es a través de multilaterales, es posible. Nos dicen que el Estado ecuatoriano no puede endeudarse más, yo me he reunido con representantes de la CAF, del BID, el resultado es que sí es una posibilidad”.



De acuerdo con Hervas, este fondo alcanzaría unos 6 puntos del Producto Interno Bruto. Para salir de las deudas, indicó, se lo logrará con la dinamización de la economía generada por el fondo de arranque productivo.



El presidenciable también insistió en que Ecuador necesita pasar de un modelo económico extractivista a un modelo de desarrollo basado en la exportación. Para ello, es necesario “volver los ojos al campo”.



Finalmente, Hervas afirmó que ha recorrido el país. En ese periplo dijo que constató una crisis de valores con una corrupción que ha calado profundamente en el Estado dentro de una pandemia. “El escenario es muy adverso, pero estamos en un país bendecido, a mis 48 años, quiero devolver esas oportunidades recibidas”.

La campaña electoral comenzará oficialmente el próximo 31 de diciembre. Las elecciones se desarrollarán el domingo 7 de febrero del 2021.