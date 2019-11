Más propuestas sociales para el diálogo con el Gobierno de Lenín Moreno   

LEA TAMBIÉN

Más sectores realizarán propuestas para el diálogo con el Gobierno, para encontrar salidas a la crisis. Por una parte, el Vicepresidente tuvo varias reu­niones; mientras que, por otra, organizaciones como la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras (Fenocin) anuncian que entregarán más propuestas sociales y económicas.

La Fenocin aseguró que mañana, 7 de noviembre del 2019, convocará a una Asamblea Intercultural por el Pacto de Unidad de los Pueblos y Organizaciones Sociales. Una idea parecida a la que tuvo la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la semana pasada, con el Parlamento de los Pueblos, que presentó un programa económico para el Gobierno nacional, con puntos como la baja del IVA al 10% y la no extracción de petróleo y el fin de la a minería a gran escala.



“Estamos, como ciudadanos, dispuestos a proponer. Ojalá que el Gobierno acoja. Vamos a construir propuestas para presentar al Ejecutivo o a cualquier instancia”, dijo ayer el presidente de la Fenocin, Santos Villamar.



En el caso de la propuesta de la Conaie y del Parlamento de los Pueblos, entregada el pasado jueves al secretario general del Presidencia, José Agusto, aún no ha habido un pronunciamiento oficial.



Por su parte, ayer el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, se reunió con representantes de Bolívar, Chimborazo, Imbabura, Cotopaxi y Pastaza.



“Escuchamos sus propuestas para desarrollar el campo con riego, tecnificación y crédito. También conversamos sobre inversiones y educación”, dijo el Segundo Mandatario en su cuenta de Twitter.

Mientras tanto, ayer la Ecuarunari -filial de la Conaie- advirtió que alista una demanda contra el Gobierno en instancias internacionales por los hechos relacionados con las protestas que se dieron entre el 3 y el 13 de octubre.



“Vamos a emprender una demanda para que (el Gobierno) pueda responder sobre estos actos de criminalización de la protesta social, de judicialización, de encarcelamiento a nuestros compañeros”, expresó Gustavo Tenesaca, uno de los dirigentes.



En una rueda de prensa, Tenesaca responsabilizó al Ejecutivo de la pérdida de la vista de unas 80 personas, según dijo, producto de la actuación de la Policía que repelió las manifestaciones con gas lacrimógeno.



Edwin Bedoya, dirigente del Frente Unitario de Trabajadores, de su lado, exigió la salida de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín. A su vez, rechazó los procesos judiciales contra algunos de los dirigentes de las violentas protestas.



La Conaie, por su parte, anunció un plantón a las afueras de la Corte Provincial de Justicia, en el norte de Quito, durante la audiencia de apelación de la prisión preventiva que pesa sobre varios de sus miembros por las protestas del paro nacional, durante la crisis de los 11 días.



“No puede ser que en un ambiente en donde se quiere privilegiar el diálogo empiecen también las persecuciones judiciales a los compañeros dirigentes”, adujo.



Ayer se tenía programada la comparecencia del exdirigente de la Ecuarunari y actual prefecto del Azuay, Yaku Pérez, a la comisión especial creada por la Asamblea para investigar los hechos relacionados con el paro.



“Ojalá no aparezca algún asambleísta y me acuse de rebelión por ingresar a la Asamblea a rendir mi testimonio sobre el levantamiento indígena y popular”, tuiteó Pérez.



A mediados de octubre, el asambleísta Fabricio Villamar (exCreo) pidió a la Fiscalía que investigara al Prefecto por su presunta participación en la toma del Palacio Legislativo.



Pérez pidió que la Comisión Multipartidista de la Asamblea que investiga los hechos relacionados con el paro determine responsabilidades por la muerte de 11 personas entre el 3 y el 13 de octubre.



“Pido que se dé con los responsables de estos delitos execrables”, enfatizó el funcionario, quien por 40 minutos compareció ante la mesa parlamentaria, que el 23 de noviembre presentará un informe sobre lo ocurrido.



A su vez, deslindó responsabilidades con los hechos de violencia que se registraron durante las manifestaciones. Los definió como “los accidentes, los efectos” del descontento social.



También negó haber participado de un intento de toma del Palacio Legislativo y advirtió que la denuncia presentada en su contra por el asambleísta Fabricio Villamar podría ser calificada de maliciosa y temeraria.



La Comisión preveía, además, recibir los testimonios del Presidente de la Cámara de Industrias de Tungurahua, Médicos por la Paz, de la Corporación de Floricultores del Sur, lo que no sucedía hasta el cierre de esta edición.



En contexto



