Las propuestas para recuperar el dinero sustraído son débiles

El abanico de propuestas para combatir la corrupción es amplio, pero las iniciativas puntuales para recuperar el dinero sustraído son débiles. La mayoría de candidatos a la Presidencia no detalla tiempos ni mecanismos de cómo ­ejecutará esta tarea.

En este momento, el Estado intenta cobrar USD 103,8 millones malversados en siete tramas corruptas. En esa lista aparecen los casos Sobornos, Alecksey Mosquera, Jorge Glas, Pedro Delgado, Carlos Pareja, Sol Larrea y Alex Bravo.



Pero el trámite legal es lento. Un año y tres meses después de que la condena por Odebrecht quedara en firme, ni Glas ni su tío Ricardo Rivera ni otros seis procesados por asociación ilícita han pagado los USD 33,3 millones que los magistrados fijaron como reparación a favor del Estado ecuatoriano.



Recién el 29 de diciembre pasado se conformó el Tribunal que ejecutará la sentencia.



El viernes, en cambio, la Procuraduría General solicitó a los jueces de la Corte Nacional que dispusieran el embargo de los bienes de quienes fueron condenados dentro del expediente de Sobornos.



El jurista Mauricio Pacheco advierte que los candidatos debían ser más enfáticos en los tiempos que estiman para recuperar el dinero que se halla en manos de los corruptos.



En el 2018, Brasil ya recuperó los primeros USD 4,9 millones y los destinó a la infraestructura de escuelas públicas.



En el 2019 retornaron USD 180 millones más y el año pasado continuaron las gestiones.



Hace dos años, Odebrecht pagó a Perú USD 19,5 millones como indemnización.



En Ecuador, el Estado tiene en su poder únicamente 28 bienes inmuebles vinculados a tres tramas ilegales.



Los remates para la recuperación efectiva de activos todavía se hallan en trámite.



El penalista Gabriel Ponce manifiesta que los postulantes a Carondelet además deben plantear cosas realizables.



En las propuestas aparecen, por ejemplo, la eliminación del 2x1, para impedir que se favorezca a los detenidos por corrupción y otros delitos.



El Servicio de Rehabilitación Social aclara que esa normativa no se encuentra vigente.



Además, prometen dictar leyes para frenar los actos irregulares, pero la Asamblea es la única que puede expedirlas (Constitución, art. 120).



También ha sido recurrente escuchar que al llegar al poder meterán presos a quienes se apoderen de dineros públicos. La Fiscalía es la única que puede ejecutar las investigaciones (art. 444 del Código Penal).



Ofertas según listado en candidatos2021.cne.gob.ec/

​

Andrés Arauz: ​

Sistema de transparencia, fortalecer las instituciones de justicia, recuperar la carrera judicial con procesos visibles.



Lucio Gutiérrez:

Contratar empresas especializadas en investigación, localización y repatriación de activos. Trabajar en la prevención.



Gerson Almeida:

agilidad procesal en casos de corrupción, apertura a todo mecanismo de control, cero tolerancia con los corruptos.



Isidro Romero:

Impulsar reformas para extinción de dominio de sentenciados por corrupción, búsqueda internacional de prófugos.



Carlos Sagñay:

Cadena perpetua para quien robe. No habrá dos por uno para presos, los detenidos trabajarán para ganarse la comida.



Xavier Hervas:

Sistemas de investigación ágiles y oportunos, políticas públicas anticorrupción, fortalecer compras públicas.



Pedro Freile:

Dotar de asistencia y de recursos económicos y técnicos a la Función Judicial para recuperar el dinero de corrupción.



César Montúfar:

Estrategia nacional e internacional para recuperar dinero, Comisión de Extinción de Dominio, Fiscalía Especial.



Yaku Pérez:

Construcción de una ética de honradez, acuerdos con la OEA y con la ONU para ­recuperar el dinero robado.



Giovanni Andrade:

Cadena perpetua a corruptos, propone ley de Transparencia y Confiabilidad Ciudadana que contemplará extinción de dominio.



Gustavo Larrea:

Reducir sustancialmente la corrupción, Sistema Nacional Anticorrupción, aplicar la ley de extinción de dominio.



Guillermo Lasso:

Fortalecer la Fiscalía, el Centro de Inteligencia Estratégica y Contraloría. Ejecución frontal de la extinción de dominio.



Guillermo Celi:

Recursos para la justicia, cumplir con la ley de extinción de dominio, implementar sistemas de control transparente.



Juan F. Velasco:

Lucha permanente, Sistema Nacional Anticorrupción público y autónomo, jueces nacionales para la corrupción.



Paúl Carrasco:

Nombrar jueces sin rostro, impulso a política de control fiscal que evite y sancione con dureza la evasión de impuestos.



Ximena Peña:

Capacitación y certificación de competencias en el servicio público, reformulación del sistema de compras públicas.



‘No hay claridad de cómo se trabajará’



Germán Rodas, de la Comisión Nacional Anticorrupción, dice que para muchos postulantes la lucha anticorrupción es un eslogan y no hay claridad de cómo hacer ese trabajo. Agrega que solo 9 candidatos se comprometieron con este grupo a trabajar en la recuperación del dinero.



‘Basta a la ola de corrupción en el país’



Lidia Rueda, representante de la Asociación de Desaparecidos, dice que las propuestas de los candidatos deben ser contundentes, para que la prioridad del nuevo Gobierno sea la lucha contra la corrupción y la recuperación del dinero. Dice que las leyes deben apoyar esta causa.



‘La independencia de instituciones es clave’



El presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, dice que pocos candidatos han dicho que se debe respetar la independencia de las instituciones. “Nadie debería llamar a la Corte, a la Judicatura o Contraloría y si lo hace debería ir presos. No debería haber influencias”.





‘Se genera una expectativa irreal’



Según el director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, Roberto Aspiazu, los candidatos generan una expectativa que va más allá de las posibilidades. “Es difícil recuperar el dinero de la corrupción. Cuando hablan de que van a recuperar millones, eso no se ajusta a la realidad”.