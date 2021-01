Las propuestas para reactivar el turismo, escasas y generales

El sector turístico generó hasta hace dos años 166 000 empleos directos y 500 000 indirectos, pero la crisis sanitaria y la lenta reactivación hicieron que mucho negocios cerraran.

La reducción en la cantidad de movilizaciones de los turistas nacionales y los casi nulos arribos de visitantes extranjeros agravaron la situación el año pasado. Los gremios y negocios afines calculan que se perdieron USD 1 200 millones.



El nuevo gobierno tendrá que aplicar un plan agresivo para levantar esta industria, que en el 2019 registró ingresos por USD 2 400 millones, según el Banco Central.



Sin embargo, las propuestas de los 16 candidatos presidenciables son escasas y muy generales. Las ofertas apuntan, por ejemplo, a dar créditos con bajas tasas de interés, incentivos tributarios, reactivación del turismo interno, clúster, inversión extranjera y promoción de los destinos.



Son buenas ideas, pero no se ven programas claros ni concretos. Por ejemplo, no hay una propuesta en el corto plazo para impulsar esta actividad, por lo menos, durante este año, que también será el primero del nuevo gobierno.



Raúl García, presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha, cree que es importante que se aplique una campaña para que los trabajadores turísticos se vacunen, luego de haber atendido a los que tienen prioridad. Esto será vital para que el turista no se contagie.



Al avanzar en el control del virus, los gremios prevén que el turismo puede arrancar en el segundo semestre de este año, porque muchas personas ya quieren empezar a viajar.



Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo, considera que hay otros aspectos muy puntuales que tampoco están en esos planes. Se refiere a tener de forma inmediata créditos a cinco años de gracia y trato preferencial en las tarifas para los servicios de agua, luz e Internet, por un determinado tiempo.



Los negocios están endeudados, en los servicios, debido a una inactividad de casi nueve meses. Una política de trabajo entre los sectores público, privado y la academia tampoco aparece.



Oferta según listado candidatos 2021.cne.gob.ec

​

Andrés Arauz: En sus recorridos ha prometido recuperar el turismo interno y certificar a Ecuador como un destino bioseguro.



Lucio Gutiérrez: La economía basará su desarrollo en fortalecer otras áreas diferentes a las petroleras, como el turismo.



Gerson Almeida: Desarrollar pequeñas empresas turísticas, el turismo cultural, médico, ejecutivo y nuevos lugares para conocer.



Isidro Romero: Crear un clúster de turismo, generar inversión, asistencia, promoción y comercialización de productos turísticos.



Carlos Sagñay: Reabrir los casinos en hoteles y sitios turísticos. Un ferrocarril en la Costa y mejoramiento de vías hacia las playas.



Xavier Hervas: Crear un comité de gestión para la Marca País, con el sector público, privado, comunitario. Reforzar Pro Ecuador.



Pedro Freile: Fomentar un turismo sustentable. Propone recuperar los recursos naturales y la ampliación de las áreas protegidas.



César Montúfar: Crear y fomentar empresas y actividades sustentables como el turismo, especialmente en el sector rural.



Yaku Pérez: Redistribuir los ingresos y la riqueza que se genere para reactivar la economía del turismo ecológico y comunitario.



Giovanny Andrade: Aplicar plan para fomentar la inversión extranjera en el primer semestre, con estrategias a corto y mediano plazo.



Gustavo Larrea: Promocionar las riquezas naturales para recibir 10 millones de turistas en el 2030. Nuevos productos y rutas.



Guillermo Lasso: Hacer estudios para identificar a turistas potenciales en cada destino. Más presupuesto para la difusión.



Guillermo Celi: Impulsar nuevas tendencias, como turismo rural, de naturaleza y larga estadía. Un plan de profesionalización y promoción.



Juan F. Velasco: Crear un programa económico con enfoque de género, en el turismo, ciencia, agro, pesca, emprendimiento.



Paúl Carrasco: Ratificar las nuevas formas de contratación laboral, de acuerdo con las necesidades de sectores como el turismo.



Ximena Peña: Impulsar programas para promover el autoempleo en actividades no agropecuarias en el campo, como el turismo.



‘Más presupuesto para la promoción’



Hay que aumentar el presupuesto para la promoción turística en medios nacionales y extranjeros. Esta campaña permitirá que arriben más visitantes a los diferentes destinos, dice Mónica Suárez, de la Cámara de Turismo de Tungurahua. Agrega que se requiere reactivar al sector.



‘Vacunas para todo el sector turístico’



La reactivación del turismo estará atada al número de personas vacunadas. Se necesita una campaña masiva de vacunación, que refleje que Ecuador es un destino seguro y promocionarlo así, opina José Naranjo, presidente de la Red de Profesionales de Turismo de Imbabura.



‘Una campaña con el turismo colombiano’



Hay que articular, junto con el sector turístico de Colombia, una campaña de promoción para activar el corredor turístico Esmeraldas-Tumaco, dice Víctor Orellana, de la Cámara de Turismo de Esmeraldas. Eso permitirá un mayor flujo de visitantes a las playas de esa provincia y de Manabí.



‘Más incentivos para ayudar al sector’



Planteamos que se impulsen créditos especiales e incentivos para bajar tasas e impuestos, y que permitan la reactivación, señaló Juan Pablo Vanegas, presidente de la Cámara de Turismo de Azuay. Aunque mostró su desacuerdo por la falta de preocupación por el sector.