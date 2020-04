La propuesta de ley se traba por los nuevos impuestos; correistas y PCS no apoyan nuevas contribuciones

LEA TAMBIÉN

Entre las bancadas de la Asamblea hay cautela ante los anuncios de medidas económicas del Gobierno Nacional. Creo, Partido Social Cristiano (PSC), correístas e independientes consideran que no se puede afectar a los ciudadanos con más impuestos. Los legisladores de Alianza País (AP) esperan ver el proyecto.

El domingo 12 de abril del 2020, el ministro de Economía, Richard Martínez, anunció a breves rasgos el plan del Gobierno para enfrentar la crisis económica, que se agravó por la emergencia sanitaria producto del covid-19.



El funcionario habló de la conformación de una cuenta nacional de asistencia humanitaria, alimentada con aportes de personas y empresas, además de reformas laborales. Pero el documento no llega aún a la Asamblea.



Los bloques legislativos coinciden en que no se puede aumentar impuestos a los ciudadanos. Sin embargo, en lo que tiene que ver con empresas hay posiciones distintas. Por ejemplo, Luis Pachala, coordinador del bloque de Creo, señaló que “quien más tiene más debe aportar”. Pese a eso considera que tampoco se puede asfixiar a las empresas.



La posición del PSC es más explícita. Vicente Taiano, coordinador de esa bancada, señaló que no apoyarán la creación de más impuestos. “No estamos de acuerdo con que la crisis se traslade a los ciudadanos”, señaló.



El PSC propone que no se reduzca la remuneración a los ciudadanos. Taiano señaló que las empresas de los sectores petrolero, eléctrico y telecomunicaciones, que mantienen contratos con el Estado, sean las que más aporten en esta crisis.



Los correístas también se oponen a aumentar impuestos a los ciudadanos. Mediante un comunicado anticiparon su posición: “En el debate legislativo eliminaremos toda acción que pretenda meterle la mano en el bolsillo a los que menos tienen”.



Eliseo Azuero, del Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI), señaló que, por ejemplo, la contribución que se quiere poner a los ciudadanos podría fijarse a partir de una base imponible más alta.



Azuero admitió que si existen más impuestos para las empresas, ese peso podría transmitirse al consumidor final. Sin embargo, para el legislador son medidas necesarias en la actual crisis.



Elizabeth Cabezas, de AP, aseguró que el bloque oficialista ha mantenido reuniones. Sin embargo, dijo que están a la espera del documento. “Han existido varios anuncios y queremos estar seguros del contenido”.



Ximena Peña, coordinadora del bloque de AP, señaló que no ha existido un acercamiento del Ejecutivo a la bancada legislativa para abordar la propuesta.



Peña recordó que uno de los problemas que originó que el proyecto de Crecimiento Económico fuera negado y archivado, en noviembre pasado, fue la falta de coordinación del Ejecutivo con la Asamblea.



Actualmente, en el Legislativo hay al menos 10 proyectos de ley que se relacionan con la emergencia sanitaria. Están el de normar el teletrabajo, la suspensión del pago de arriendos, reformas al Código del Trabajo y a la Ley de Seguridad Social.



Peña recordó que el procedimiento más expedito para el tratamiento de un proyecto de ley, teniendo en cuenta las actuales circunstancias, es el envío por parte del Ejecutivo con el carácter de económico urgente. Así se podrían aprobar en 30 días, como lo establece el procedimiento legislativo.



En entrevista para este Diario, la Ministra de Gobierno María Paula Romo señaló que “si no se toma una medida, está en juego la economía del país, la posibilidad de que millones de personas entren en pobreza, está en juego la dolarización”.



Hasta el momento no ha existido una confirmación de parte del Ejecutivo sobre cuándo llegará dicho documento al Legislativo.



En contexto



Mediante cadenas nacionales y de Twitter, el Gobierno ha anunciado el envío de un proyecto de ley para enfrentar la crisis por el covid-19. Las bancadas legislativas esperan el documento para asumir una posición definitiva sobre el texto.