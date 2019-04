La propiedad de los activos de la Refinería del Pacífico se definirá tras la liquidación

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La propiedad de las vías, el campamento, el acueducto La Esperanza y otros activos de la empresa pública Refinería del Pacífico se definirá tras la liquidación de esta firma mixta. Así lo informó Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, este martes 16 de abril del 2019.

La empresa pública Refinería del Pacífico, conformada por Petroecuador y de la firma venezolana Pdvsa, tenía por objeto construir una planta refinadora en El Aromo. Pero este proyecto no se concretó.



Actualmente, esta firma se encuentra en proceso de liquidación desde mediados de marzo pasado, por disposición de la Superintendencia de Compañías.



El Ministro Pérez mencionó que aspiran que los activos de este proyecto pasen a ser propiedad de la estatal ecuatoriana Petroecuador. Esta última firma, según precisó el funcionario, ha sido la que más ha aportado a este proyecto.



Esta empresa mixta arrancó con un capital de USD 283 millones financiados por Petroecuador y de USD 228 millones por parte de Pdvsa. Pero en adelante el Estado ecuatoriano fue el único aportante con más de USD 1 000 millones. En total, en el proyecto se han invertido USD 1 531 millones en remoción de tierras, construcción del acueducto La Esperanza y pago de licencias.



Por esto, el Ministro señaló que se espera que los activos pasen a ser administrados por la petrolera ecuatoriana. Una vez que se cumpla con este proceso, Petroecuador podría firmar acuerdos y ceder estas infraestructuras a las entidades correspondientes.



En el caso del acueducto la Esperanza, por ejemplo, se analiza transferir a las instancias correspondientes. Es decir, a la Secretaría del Agua o la Empresa Pública del Agua.



Mientras esto ocurre, el Ministerio de Energía aseguró que se mantendrá la operación de estas instalaciones para garantizar el abastecimiento del líquido vital a los pobladores de las zonas aledañas.



Para esto, se está gestionando con el Ministerio de Economía y Finanzas la transferencia de recursos. Así se logrará mantener operativo el acueducto. Sin embargo, Pérez reveló que esta infraestructura se encuentra “pinchada” por agricultores a lo largo del trayecto.



“La comunidad y los cantones deben estar tranquilos, porque se mantendrá este proyecto operativo y resolverá los asuntos administrativos”, precisó Pérez.



Con respecto al campamento, el Ministro de Energía señaló que cuando se liquide la empresa mixta Refinería del Pacífico, Petroecuador tendrá probablemente prioridad en recuperar los fondos invertidos. Eso permitiría que estas instalaciones pasen a manos de la petrolera estatal ecuatoriana.



En ese escenario, si Petroecuador no va a impulsar un proyecto en esa zona se deberá definir las acciones para las 140 villas que se construyeron en el lugar, que actualmente sufren un deterioro “preocupante”, y que tengan un buen uso.



Para esto, se ha empezado a analizar al menos dos opciones. La una es implementar un plan de vivienda, junto con el Ministerio del ramo, y la otra es que cuando se empiece a construir uno de los proyectos planteados en El Aromo, el personal use estas instalaciones para alojarse.



En este predio está previsto impulsar también la construcción del proyecto Ciudad Alimentaria, a cargo del Ministerio de Industrias y Productividad, y la instalación de paneles solares para la generación de energía a cargo del ministerio del ramo y de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).