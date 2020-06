La propagación del coronavirus preocupa en China e India y sigue imparable en Brasil

LEA TAMBIÉN

China e India veían con preocupación este miércoles 17 de junio del 2020 el aumento de los contagios del nuevo coronavirus, que también avanza imparable en Brasil, mientras del campo de la ciencia llegaron noticias alentadoras con el anuncio de un medicamento que ayuda a salvar vidas.

Las autoridades chinas consideran la situación epidémica de Pekín “sumamente grave” y temen una nueva ola de contagios, después de que el draconiano confinamiento y los tests de diagnóstico parecían haber controlado la pandemia que surgió a finales de 2019 en Wuhan, en el centro de este país de 1 400 millones de habitantes.



Desde la semana pasada 137 personas se han infectado en Pekín, donde viven 21 millones de personas.



Este rebrote de las infecciones, en torno al mercado mayorista de Xinfadi, en el sur de la capital, llevó a las autoridades a anular el miércoles más de mil vuelos en los dos aeropuertos de Pekín, mientras los colegios cerraron el martes y se pidió a la población que anule cualquier viaje no esencial.



En India, segundo país más poblado del planeta con más de 1 300 millones, el balance se agravó con la muerte de 2 000 personas en un día, con lo que suma 11 903 decesos.



Enfrentado a una economía exangüe, el primer ministro, Narendra Modi, retiró prácticamente a principios de este mes las medidas de confinamiento draconiano impuesto a finales de marzo pese a que la epidemia sigue propagándose con unos 11 000 nuevos casos diarios, que suman más de 354 065 desde el inicio de la pandemia.



Las autoridades de Nueva Delhi calculan que para finales de julio habrá más de medio millón de enfermos de covid-19 solo en la capital india, por lo que han requisado hoteles y salas de eventos para instalar hospitales de campaña.





En Brasil, 'la transmisión no se desacelera'



Con 35 000 casos y 1 282 muertos en un día, el coronavirus no cede terreno en Brasil, que ya registra más de 45 000 muertos y 923 000 positivos (el segundo país más golpeado después de Estados Unidos), según el ministerio de Salud del gigante sudamericano.



Una situación que ha llevado a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a hacer un llamado de alarma. “No estamos viendo que la transmisión se desacelere”, dijo Carissa Etienne, directora de la OPS, que advirtió que los contagios crecen también en toda la región de América Latina y el Caribe, donde se han superado los 80 000 muertos.



En este contexto, Chile prolongó tres meses más el “estado de excepción constitucional por catástrofe” y Ecuador otros dos meses el estado de excepción.



De Perú, pese a que el martes superó los 7 000 muertos y los 237.000 infectados, el ministro de Salud, Víctor Zamora, aseguró que la “ epidemia muestra un decrecimiento ” .



Por su parte, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, anunció que tanto él como su esposa han contraído el coronavirus, por lo que hará se ocupará de los asuntos del país en teletrabajo.



Mientras en México, brigadas médicas van casa por casa en la capital para hacer tests, aunque no siempre son bienvenidos. Hasta el martes había 154 863 casos positivos y 18 310 defunciones en el país.



Abre la Alhambra de Granada



Casi 8,2 millones de personas han resultado contagiadas en el mundo por el coronavirus de las que 443 821 han muerto, en particular en Europa, el continente más golpeado con casi 2,5 millones de casos y (189.155 muertos) y Estados Unidos, (2,1 millones de casos y cerca de 117 000 muertos) , según el último balance establecido por la AFP con cifras oficiales.



Con más de 700 nuevas muertes por coronavirus en un día, el número de fallecimientos por la pandemia en Estados Unidos supera ya el de soldados estadounidenses caídos durante la Primera Guerra Mundial.



Mientras en Europa se empiezan a abrir sus fronteras para permitir que el turismo insufle un poco de oxígeno a las maltrechas economías nacionales, Estados Unidos y Canadá decidieron prolongar el cierre de las suyas, incluida la de México, hasta el 21 de julio para todos los desplazamientos no esenciales.



En España, que hará un homenaje a las más de 27 000 víctimas del coronavirus el próximo 16 de julio, la Alhambra de Granada, exponente de la arquitectura islámica y uno de los monumentos más visitados del país, abrió este miércoles, aunque con estrictas medidas de higiene y un aforo del 50%.



“Ha sido un orgullo poder estar aquí y poder ser la primera visitante”, dijo a AFP Mariana Castro Mendoza, una mexicana de 36 años.



Ante la expansión del virus, científicos británicos arrojaron un poco de luz al final de túnel el martes al asegurar que un medicamento de la familia de los esteroides, el potente antiinflamatorio dexametosona, reduce en un tercio la mortalidad de los enfermos de covid-19 más graves, un “avance científico”, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) .



Mientras equipos de todo el mundo avanzan en la fabricación de una vacuna contra el coronavirus, la catástrofe económica sigue mostrando su rostro. Los trabajadores de grandes países de la zona euro han visto sus salarios caer un 7% durante el periodo de confinamiento, según el Banco Central Europeo.