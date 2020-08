Nuevo pronunciamiento de la Iglesia sobre el Código de Salud; piden el veto

LEA TAMBIÉN

El arzobispo de Quito, Alfredo José Espinoza, pidió al Ejecutivo vetar los artículos relacionados con las emergencias obstétricas, métodos anticonceptivos y reproducción asistida, que constan en el Código Orgánico de Salud. La norma fue aprobada por el Legislativo, el martes 25 de agosto del 2020.

Desde la parroquia San Francisco de Asís, en el norte de Quito, el arzobispo cuestionó el texto y pidió Ejecutivo vetar dichos artículos, ya que no “defienden la vida, sino que promueven la muerte”, señaló el domingo 30 de agosto. Además exhortó a sus fieles “no callar la verdad” y a preguntarse si los artículos aprobados por el Parlamento ¿son un código de salud o un código de muerte?



“No queremos un aborto por una supuesta emergencia obstétrica, no queremos que los padres de familia pierdan su papel frente a sus hijos en la educación sexual de ellos, no queremos que los médicos no puedan ejercer su objeción de conciencia frente a un aborto, no queremos los vientres de alquiler que atentan contra la dignidad misma de la mujer y el sentido de la maternidad”, agregó. Este pedido también fue dirigido a la vicepresidenta María Alejandra Muñoz.



El asambleísta por Santo Domingo de los Tsáchilas y presidente de la Comisión de Salud, William Garzón, recordó en su cuenta de Twitter que el Código recibió aportes y observaciones de los diferentes grupos de atención prioritaria.



En ese sentido se incluyeron artículos para regular actividades como la reproducción humana asistida. “Hoy la maternidad subrogada se realiza desde hace muchos años. El Código de Salud controla y regula esta práctica de la cual muchos seudo empresarios se hacen millonarios”.



Él también se refirió a las atenciones de las emergencias obstétricas. “Salvaguardar la vida de las mujeres embarazadas que ingresan con un aborto en curso por emergencia es lo que garantiza la norma”.



El proyecto de ley ingresó por primera vez en el 2012 al Legislativo. Cuatro años más tarde, Garzón propuso un texto, que contó con una serie de aportes. Actualmente, el cuerpo legal aprobado cuenta con 405 artículos, 16 títulos, 38 capítulos, 21 secciones, 10 parágrafos y disposiciones: 25 generales, 29 transitorias, 18 reformatorias y siete derogatorias.