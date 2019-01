Rosi Prado de Holguín: ‘En la promoción turística se invertirá menos de un millón’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Rosi Prado de Holguín, ministra de Turismo.



¿Cuánto se invertirá en la promoción turística?



Muy poquito, menos de un millón de dólares, porque la situación es complicada. La promoción será internacional y bien estructurada. La campaña salió a concurso y en febrero o marzo se iniciará.

¿Cuál será la estrategia de promoción para este año?



Vamos a ejecutar una campaña internacional, según nuestro presupuesto. También vamos a realizar una promoción digital. Con la campaña nacional ya probamos la dinamización económica que se dio por medio del turismo a través de los feriados.



¿En qué ferias internacionales se promocionará Ecuador en este año?



En la Fitur de Madrid del 23 al 28 de enero, Anato del 27 de febrero al 1 de marzo, la ITB de Berlín del 6 al 10 de marzo, y la WTM de Sao Paulo del 2 al 4 de abril. Entre las cuatro, la inversión bordea los USD 500 000.



¿Cuál es su principal objetivo en este año?



Incrementar el número de visitantes o mantener la tendencia. Si se supera el 10% estaremos mejor.



¿El proyecto Pueblos Mágicos continuará?



Es un programa que me encanta, ya que permite desarrollar pueblos alrededor de las ciudades grandes que tengan un atractivo especial. Ya hay cuatro finalistas: Patate, Cotacachi, Zaruma y Alausí. Hicimos contactos con el Banco de Desarrollo para que sus proyectos accedan a préstamos.



¿Qué tanto ha avanzado el proyecto de la Riviera del Pacífico?



Tenemos al momento 66 fichas técnicas de terrenos disponibles para inversionistas. Ya tenemos el portafolio, solo nos falta vender. El departamento de inversiones turísticas se va a encargar de eso.



¿Continuarán con la Gran Feria Turística, que era la plataforma de promoción interna?



No. Creemos que la empresa privada debe dedicarse a preparar paquetes y venderlos. Ya tuvieron mucha promoción.



¿Cómo facilitarán la política de cielos abiertos?



Tenemos que seguir convenciendo a las aerolíneas de venir y volar al Ecuador. Se ha hecho un buen trabajo. Una línea aérea española va a oficializar en Fitur que a partir de junio de este año va a realizar tres vuelos semanales de Madrid a Quito. Me reservo el nombre.



La Ley de Fomento Productivo plantea ciertos beneficios a quienes inviertan en el sector turístico, ¿cómo apoyará esas iniciativas?



Allí es importante los cielos abiertos, ya que una de las condiciones es que no tengamos un Impuesto de Salida de Dinero (ISD). Los cielos abiertos son viables a través de acuerdos binacionales y uno de los puntos álgidos en esas negociaciones es el ISD.



¿El ISD es el único punto álgido o también las tasas aeroportuarias?



Las tasas son costosas, no los aeropuertos. Las líneas aéreas están conscientes de eso y esos altos costos les impide llegar al Ecuador. Facilitar los vuelos internos en el país también dinamiza la economía.



¿Qué pasará con la campaña All you need is Ecuador?



Hicimos un cambio en el logo. Reemplazamos a la frase ‘All you need is Ecuador’ por la palabra Ecuador como marca, con el sol de colores en la letra ‘o’. La promoción del país será en una nueva campaña.



¿Qué estrategia aplicarán en Tren Ecuador?



El tren no está en nuestro ámbito, pero es una alternativa turística. Necesitamos potenciarle y darle fuerza.



¿Cómo trabajarán en el ámbito gastronómico?



Vamos a formar un Consejo Consultivo con chefs, empresarios y dueños de restaurantes ecuatorianos.