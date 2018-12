Programas navideños en todo el Ecuador atraen en el feriado

LEA TAMBIÉN

Ferias, pases del Niño y cenas en hoteles son algunos de los principales atractivos que se ofertan para el penúltimo feriado del año, por Navidad, que se inicia este sábado 22 de diciembre de 2018.

Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo (Fenacaptur), cuenta que este período vacacional se caracteriza por ser familiar. Pocos optan por ir a balnearios o playas, porque prefieren los encuentros con sus allegados.



Según Muñetón, para aprovechar esa ocasión el sector organiza menús especiales para la Nochebuena. En los hoteles de Guayaquil, por ejemplo, asegura que hay un 50% de reservaciones para ese día.



Los programas navideños en las diferentes ciudades también son un atractivo, asegura el dirigente de la Fenacaptur.



En otras provincias, como Imbabura, se desarrollarán ferias durante el asueto navideño. Unos 50 productores textiles de Atuntaqui ofrecerán sus productos en la exposición comercial Una Luz de Navidad.

Según la Asociación de Industriales y Comerciantes de Antonio Ante, organizadora de la cita, habrá suéteres, camisetas y ropa deportiva.

En el Centro Cultural El Cuartel, en Ibarra, será la feria artesanal Navidad hecha a mano, que congregará a 192 productores. Ellos exhibirán confecciones textiles, productos procesados, artesanías y gastronomía local.

Hasta ayer, las reservas en hoteles y hosterías de Imbabura eran bajas. La ocupación hotelera no va a incrementarse significativamente porque es una celebración más familiar, reitera Andrés Orozco, de la Asociación de Hoteleros de Imbabura. Sin embargo, adelanta que para el feriado de fin de año varios establecimientos ya tienen reservaciones.



En Baños de Agua Santa, principal balneario turístico de Tungurahua, hay reservas para 2 800 de las 7 000 plazas de alojamiento. Pese a las promociones en hoteles y hosterías, pocos viajeros escogieron este destino para Navidad.



Martin Dillon, expresidente de la Cámara de Turismo de Baños, señala que en esta época muchos se quedan en las ciudades. “Los turistas viajan desde el 27 de diciembre a los balnearios. Es más, tenemos separado el 70% de los alojamientos para esas fechas”.



Hostería Monte Selva, en Baños, oferta paquetes que incluyen cenas y ocupación de todas sus instalaciones, pero hay baja demanda. Hasta ayer, apenas el 40% de las 52 habitaciones estaba reservado.



En otras provincias de la Sierra, como Azuay y Chimborazo, los actos tradicionales y religiosos son las actividades principales de este feriado.



En Manabí, el 40% de las reservaciones hoteleras está confirmado. El Ministerio de Turismo prevé que durante los cuatro días de feriado lleguen al menos 50 000 turistas, una cifra similar a la de la Navidad del 2017 cuando viajaron 57 853 personas a esta provincia.



Según la Cámara de Turismo de Manabí, los días más movidos serán entre mañana y el lunes. Los restaurantes tienen una reserva del 70% para las cenas navideñas.



En Manta se tiene previsto abrir mañana el feriado con un musical de Navidad llamado Una oración al cielo, que será en la Plaza cívica a las 20:00. En los barrios de esa ciudad también finalizarán las novenas de aguinaldo.



En Portoviejo, las actividades festivas se concentrarán en la Naviferia, en los terrenos del exaeropuerto. Habrá presentaciones artísticas, juegos infantiles, venta de juguetes y otros. En San Vicente los locales ofrecerán cenas navideñas desde USD 10 hasta USD 25.



Pedernales ofertará cenas con shows artísticos y fuegos artificiales. En el cantón la reserva hotelera es del 20%.



En Esmeraldas se prevén pocos turistas durante estos cuatro días. De acuerdo con la Cámara de Turismo de Atacames, para este feriado está reservado un 50% de la plaza hotelera y para fin de año se tiene previsto que sea del 80% .



Atacames tiene la capacidad para alojar a 20 000 personas entre la urbe central, Tonsupa, Súa, Same y Tonchigüe.



Sara Moyano, presidenta de la Cámara de Turismo, dice que para los dos feriados esperan el arribo de 30 000 turistas.



Los hoteleros de Esmeraldas anunciaron que los costos de hospedaje no subirán para esta temporada.



Alfonso Aparicio, vicepresidente de la Cámara de Turismo y dueño del hotel La Aldea, indica que en Atacames se puede encontrar hospedaje desde los USD 25 por noche.