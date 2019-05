¿Cómo acceder a los programas de empleo joven en Ecuador?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Ministerio del Trabajo (MDT) prevé vincular durante el 2019 a más de

73 000 personas al empleo adecuado o digno a través de tres programas: Red Socio Empleo, Mi Primer Empleo y Empleo Joven.

El ministro de Trabajo, Andrés Madero, mencionó que estos mecanismos buscan cubrir la demanda de quienes buscan un puesto de trabajo, una pasantía o una práctica profesional en el sector público o privado.



A continuación se presenta, el proceso y condiciones que tienen cada uno de los proyectos.



Red Socio Empleo



La Red Socio Empleo es una plataforma donde personas de diversas edades pueden registrar sus datos personales, experiencia laboral, capacidades y habilidades. Gonzalo Santos, gerente de Empleo Joven, dice que los empresarios deben tener un convenio con el Ministerio de Trabajo y dar a conocer sus necesidades de acuerdo con las capacidades de colocación de la empresa y, posteriormente, la Cartera de Estado comienza a ubicar a posibles candidatos.



El Ministerio aseguró el 15 de abril pasado que en el 2019 busca que más de 45 000 personas accedan a un trabajo digno gracias a este programa.



Empleo Joven



Para ser parte de esta iniciativa se debe tener de 18 a 26 años de edad y no contar con experiencia laboral; por otro lado, las empresas del sector privado que quieran formar parte de este programa deben inscribir al trabajador en el Ministerio del Trabajo.



Santos aseguró que el convenio con el empleador tiene una duración de dos años y como parte de este proyecto, el Gobierno le reconoce al empleador mensualmente el 50% del salario básico unificado (SBU) del trabajador joven que reúna las características exigidas por el programa, el 100% del aporte patronal y el 100% de las vacaciones.



Estos beneficios solo estarán vigentes durante el primer año del convenio y a partir del segundo la firma deberá pagar estos rubros al empleado.



Actualmente, los empresarios son quienes seleccionan a los jóvenes o son escogidos mediante la Red Socio Empleo, en caso de solicitar una terna de personas al Ministerio.



Keila Piloso, experta en el proyecto Empleo Joven, indicó a EL COMERCIO que 60 000 jóvenes podrán obtener empleo por primera vez con esta iniciativa que tiene una duración de cuatro años y estará vigente hasta el 2021.



El proyecto Mi Primer Empleo



El programa se enfoca en pasantías laborales y prácticas pre profesionales para jóvenes entre los 18 y 29 años de edad que aún mantengan sus estudios o hayan egresado y estén a 18 meses de adquirir su titulación.



Otro de los requisitos es no haber participado del proyecto con anterioridad. El haber trabajado antes no es un impedimento para acceder Mi Primer Empleo.



Para registrarse se debe entrar a la página oficial del Ministerio de Trabajo e ingresar a la pestaña de Mi Primer empleo, escribir los datos personales, de la universidad o institución a la que pertenece en los campos solicitados.



Las prácticas se realizan con empresas públicas y las pasantías en el sector privado. Ambas duran entre 4 y 6 meses.



Santos destacó que, en esta modalidad, se busca tener más convenios con universidades para emplear a una mayor cantidad de personas.



Vinicio Cárdenas, técnico de vinculación del proyecto Mi Primer Empleo, aclaró que bajo esta modalidad se les reembolsa a las compañías el 50% del tercio del Salario Básico Unificado (SBU) y el aporte al IESS, durante los seis meses que dura la pasantía.



En caso de contratar a la persona se rembolsará el 50% restante que la compañía invirtió en el trabajador durante la pasantía, reconociendo un total de USD 1 200 al empleador.



Cárdenas informó que el objetivo es beneficiar 29 000 jóvenes hasta el 2021.