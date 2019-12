Tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos crece por las negociaciones de programa nuclear coreano

LEA TAMBIÉN

Un alto funcionario norcoreano acusó este lunes 9 de diciembre del 2019 al presidente estadounidense Donald Trump de “farolear” y lo llamó “anciano impaciente” y “errático” en un nuevo pico de tensión alrededor de las estancadas negociaciones sobre el programa nuclear norcoreano.

Pyongyang fijó una fecha límite a Washington para reactivar las conversaciones estancadas desde febrero antes de fin de año, y difusamente amenazó con adoptar un “nuevo rumbo” si no recibe ninguna oferta aceptable.



Trump por su lado sostuvo que la opción de acción militar aún estaba sobre la mesa, al tiempo que minimizaba las acciones de Pyongyang, diciendo que Kim Jong Un no querría “interferir” en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos.



“Me sorprendería que Corea del Norte actuara de forma hostil”, dijo Trump el sábado 7 de diciembre.



Pero Kim Yong Chol, quien ocupó la cartera de asuntos exteriores norcoreana hasta el fracaso de la reunión de Hanoi, criticó las afirmaciones de Trump, a quien catalogó de “anciano descuidado y errático”.



“Esto naturalmente indica que Trump es un anciano impaciente”, dijo, y agregó: “De esas palabras y expresiones podemos leer lo irritado que está ahora”, dijo Kim Yong Chol, actualmente presidente del Comité coreano de Paz de Asia y el Pacífico, en un comunicado emitido por la agencia oficial de noticias KCNA.



Por su parte Ri Su Yong, vicepresidente del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea, advirtió a Trump contra el uso de lenguaje abusivo.



Antes de hablar el presidente de Estados Unidos debería “pensarlo dos veces si no quiere ver consecuencias catastróficas”, dijo.



Corea del Norte ha incrementado las tensiones en los últimos meses con una serie de declaraciones y pruebas de armamentos a repetición, a medida que se acerca la fecha límite de fin de año para las negociaciones.



El líder norcoreano tiene previsto difundir un mensaje cuando expire el plazo.