Proforma 2020 entrará en vigencia sin las observaciones del Pleno

El Pleno de la Asamblea no tuvo los votos para aprobar la Proforma 2020 y el plan cuatrianual que envió el Ejecutivo el pasado 8 de diciembre del 2019. La votación se dio este martes 17 de diciembre del 2019, tras un debate de casi tres horas y diez intervenciones de asambleístas.

El Pleno requería 91 votos para aprobar la moción presentada por Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, quien propuso al Pleno aprobar el documento presupuestario enviado por el presidente Lenín Moreno y ratificarse en las 17 observaciones que el Legislativo había realizado. Su planteamiento obtuvo solo 65 votos a favor, 27 votos negativos y 27 abstenciones.



Sin embargo, al no alcanzar los votos requeridos, el documento presupuestario entrará en vigencia tal como lo planteó inicialmente el Ejecutivo, sin las observaciones del Pleno.



El Legislativo devolvió el pasado 27 de noviembre el documento presupuestario al Ejecutivo y planteó 17 observaciones. El Mandatario respondió el pasado 8 de diciembre y acogió solo dos observaciones.



Entre los cuestionamientos, la Asamblea sugirió al Ejecutivo presentar un plan de contingencia ante el riesgo de que no se concrete el ingreso de USD 2 000 millones de la monetización o concesión de activos al sector privado, incluidos en la Proforma. Esta propuesta no se acogió.