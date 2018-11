En la Pro forma, los recursos para la educación aún se discuten

LEA TAMBIÉN

En 2019, el Ministerio de Educación esperaba un presupuesto de USD 3 369 millones, para gastos corrientes. Y 507 millones para inversión. Finanzas, en la Pro forma del próximo año redujo la primera cifra y aumentó la segunda, al trasladar recursos para el pago de incentivos jubilares de la Cartera de Trabajo a la que dirigía Fander Falconí.

Así se observa un supuesto aumento, que no existe, según el exministro. En esta semana, en la que la Pro forma presupuestaria deberá llegar al Pleno, todavía no hay claridad sobre cuántos recursos se destinarán a la educación media.



La semana anterior, luego de una movilización de los universitarios los rectores lograron un acuerdo con Finanzas para que el próximo año se mantenga el presupuesto del 2018. Sobre los recursos para la educación media no hubo humo blanco y el ministro Fander Falconí renunció a su cargo. Mostró la carta que envió al presidente Lenín Moreno, el viernes 16, explicándole el impacto del recorte. Además, contó que le escribió mensajes de WhatsApp y correos electrónicos que no respondió. También tuvo una charla con Richard Martínez, pero sostiene que el presupuesto se elaboró sin escuchar a las partes.



De su lado, la Comisión de Educación, dirigida por Silvia Salgado, recomendó al Pleno observar el documento. Consideran que se debe aclarar cómo se cumpliría con el mandato constitucional de un aumento anual del 0,5% del PIB para el sector.

Raúl Ledesma, ministro de Trabajo: ‘Es falso que se haya reducido el gasto de inversión’



¿Por qué se ha reducido el presupuesto destinado para educación en la Pro forma 2019?



Esto no es preciso. Escucho con preocupación a analistas políticos que más parece que estuvieran en campaña electoral que haciendo un análisis eficiente de la Pro forma. Dicen que se ha reducido el gasto de inversión. Eso es falso. El gasto de inversión, de hecho, es el mayor de la historia de los últimos cuatro años.



¿Las cifras?



El presupuesto total de inversión es USD 3 315 millones. El 60%, es decir USD 1 979 millones, han sido asignados al Consejo de lo Social, a todos los ministerios que prestan servicios sociales. No es que se ha afectado a las universidades, es un proceso de optimización del Estado. Educación ha reducido apenas el 6%.



En el caso de la educación superior, el Gobierno, en la figura del Ministro de Finanzas, admitió la reducción. Por eso hubo un acuerdo finalmente.



Con las universidades se llegó a un acuerdo: se reconoce el mismo presupuesto del año anterior sin ningún tipo de afectación. Además, se permitirá que se creen cuentas individuales de cada institución.



Pero se trasladaron partidas de un lado a otro, según el exministro de Educación, Fander Falconí.



Lo que ocurrió en Educación es que dentro del gasto corriente estaba Todos ABC, que es muy importante, pero la alfabetización es un programa temporal, porque tenemos como meta terminar de alfabetizar al último ecuatoriano que no pudo tener acceso a la educación. Ya los niños tienen acceso gratuito y garantizado. Así que no puede ser un gasto corriente, lo cual significa que es permanente.



Pero, ¿por qué se observa un cambio en las partidas para Educación?



Efectivamente en la Pro forma 2019, el presupuesto destinado a gasto corriente se reduce, por supuesto, en contratos ocasionales que no deberían renovarse porque ha terminado su función y temporalidad.



¿La Asamblea podría observar la Pro forma?



No creo que haya motivo alguno para eso.

(Tomado de Telerama).

Fander Falconí, exministro de Educación: ‘Los traslados de partidas de un lado a otro distorsionan’



¿La Pro forma presupuestaria que impulsa Finanzas incumple el mandato constitucional de aumentar al menos el 0,5% el recurso para educación?



Incluso podrían cumplir con la meta constitucional. El problema es que trae errores técnicos, pues traslada un conjunto de partidas de un lado a otro, de un ministerio a otro. Eso origina desfinanciamiento de programas claves.



¿Por ejemplo?



En la Pro forma se trasladaron USD 300 millones, para el pago de incentivos jubilares, desde el Ministerio del Trabajo al presupuesto de inversión de Educación. Nos pasan un dinero que ya tiene destino. Y eso resta los gastos de inversión programados.



¿Qué programas se afectarán con ese traslado de USD 300 millones, que ya están programados para pagar jubilaciones?



Todos ABC está desfinanciado para el último trimestre, 22 000 niños de 3 a 5 años no accederán a educación inicial, 1 500 niños con discapacidad se quedarán sin derecho a ir a clases, la repotenciación de escuelas se reducirá a la mitad. Eso afectará las metas de Las Manuelas, Misión Ternura, Impulso Joven, Menos Pobreza Más Desarrollo, etc.



¿Por qué es importante financiar el Todos ABC?



5,4 millones de personas no han concluido el bachillerato y persiste el analfabetismo. Para eso surgió Todos ABC Monseñor Leonidas Proaño.



¿Qué pasará con los compromisos del Ejecutivo, a quienes se les ofreció un aumento salarial en abril?



En la Pro forma se respeta la carrera docente, no se afectan ascensos y homologaciones de categorías programados. Pero no se define con claridad la posible fuente de financiamiento para un alza salarial.



¿Qué presupuesto esperaban para inversiones?



Presupuestamos USD 506 millones para ocho programas y asignaron USD 251 millones. No se podrán realizar programas para combatir la violencia, ni siquiera hacer el mantenimiento de más de 12 000 escuelas. Espero que no haya recorte, eso llevaría al deterioro de la educación pública y a que se hable de privatizar, como en la campaña.