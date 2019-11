Concesiones, en duda; Asamblea pide plan B

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El monto de USD 2 000 que el Ejecutivo estimó que recibirá en el 2020 por monetizar o concesionar activos estatales al sector privado fue uno de los temas que generó más dudas entre los legisladores durante el análisis de la Proforma 2020.

Esta fue una de las razones por las que la Asamblea devolvió el documento al Presidente para que en un plazo de 10 días revise el documento.



En la Proforma del 2019, el Ministerio de Finanzas estimó recibir USD 1 000 millones por monetización de activos que no se han concretado.



De ahí que el Legislativo recomendó a Finanzas que elabore un plan de contingencia en el caso de que estos recursos no lleguen a la caja fiscal y deriven en un mayor requerimiento de deuda para el próximo año.



A la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea también le preocupa que desembolsos por USD 2 200 millones que tienen que llegar hasta fin de mes no entren a las cuentas fiscales y el Gobierno no tenga liquidez para arrancar el siguiente año.



Además, la Comisión planteó en su informe que el escenario de volatilidad del precio del petróleo es otro factor que debe ser considerado en el plan.



El Ministerio de Finanzas trabaja desde ayer en el análisis de las 17 observaciones de la Asamblea. El ministro de Producción, Iván Ontaneda, dijo ayer que el precio de crudo fijado en la Proforma está incluso por debajo del actual.

“Si no entra el dinero del Fondo Monetario Internacional el próximo año, ese saldo disponible se tendría que usar y eso disminuye el monto de reservas internacionales”, dijo Fausto Ortiz, exministro de Finanzas.



Ortiz mencionó que entre las metas pactadas con el FMI está mantener un determinado nivel de reservas internacionales en el Banco Central, por lo que no debería descuidarse la cifra.



Durante el debate de la Proforma, el ministro de Energía, José Agusto Briones, dijo que el monto de monetización es realista. Mencionó entre los activos en proceso de monetización a la Hidroeléctrica Sopladora, que generaría USD 963 millones; al Banco del Pacífico, cuya venta dejaría unos USD 800 millones; a la empresa de telecomunicaciones CNT, de la que se esperan USD 400 millones y a la hidroeléctrica Minas San Francisco, que dejaría alrededor de USD 655 millones.



El plan de concesiones comenzó en mayo pasado, cuando el Gobierno creó un comité para identificar activos estatales. Richard Martínez, ministro de Finanzas, dijo el año pasado que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acompañó el proceso en el que se determinó que el país podría recibir unos USD 7 000 millones por monetización de estos bienes.



Diego Olmedo, analista de Olmedo Inversiones y Finanzas, considera que en el plan de contingencia del Gobierno se debería contemplar recortar gastos en salarios por unos USD 500 millones, focalizar el gasto en subsidios a combustibles en USD 500 millones y recortar compras públicas en otros USD 500 millones.



El resto de recursos se podría compensar con los USD 600 millones si se aprueba la reforma tributaria, que irá a primer debate hoy en la Asamblea.