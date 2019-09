6 151 profesores rendirán una prueba

LEA TAMBIÉN

Desde el miércoles 2 al viernes 6 de octubre, un total de 6 151 profesores del país serán evaluados. La prueba se relacionará con la especialidad en la que imparten clases.

En el 2016 -explicó la ministra de Educación, Monserrat Creamer- se convocó a más de 140 000 docentes, para que rindan las evaluaciones de desempeñó.



Entonces se evaluó a maestros con nombramiento provisional o definitivo, que eran parte del magisterio fiscal o fiscomisional, ganadores de los concursos Quiero Ser Maestro 1, 2 y 3.



En esa convocatoria 6 151 no fueron evaluados, por varios motivos: inasistencia justificada, no convocados o no reprogramados. Por eso se continuará con el proceso.



El objetivo “identificar necesidades de este grupo y fortalecerlas con capacitaciones”, luego de conocer los resultados del Ser Maestro Saberes Disciplinares, un examen de desempeño.



En la primera semana de octubre los profesores deberán validar la especialidad y seleccionar la sede más cercana a su residencia, para dar el examen. Desde el 9 de octubre descargarán la hora y lugar de evaluación.



El Instituto Nacional de Evaluación (Ineval) publicará fichas técnicas, con temarios, para que se preparen.



El 26 y 27 de octubre serán las evaluaciones en todo el país. Los resultados se conocerán el 15 de noviembre.



La ministra Creamer reiteró que les interesa revalorizar la carrera docente. Y trabajar en la calidad del sistema educativo, por eso son importantes estas pruebas. Si no obtuvieran el mínimo requerido en las evaluaciones, los docentes podrán rendir otra evaluación.



Edwin Palma, del Ineval, dijo que la evaluación consta de 120 preguntas.



El Ministerio de Educación ha informado que habrá 14 megasedes y unos 33 laboratorios en Pichincha, Imbabura, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Azuay.