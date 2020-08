Profesores fiscales y maestros universitarios no han cobrado su salario del mes de julio hasta este 18 de agosto del 2020

LEA TAMBIÉN

Profesores del sistema público, tanto de educación media como superior, no han recibido su salario correspondiente al mes de julio del 2020. Frente a esta situación, docentes fiscales han empezado a tomar medidas. Este martes 18 de agosto, por ejemplo, se realizó un plantón frente al Ministerio de Educación, ubicado al norte de Quito.

El encuentro estuvo liderado por la denominada Nueva UNE. En él, los maestros participaron de un acto simbólico en el cual dejaron caer su propia sangre sobre el piso, como forma de protesta. La presidenta del gremio señaló que las movilizaciones de los docentes se realizarán a nivel nacional, debido a que los sueldos continúan impagos y, además, sufrieron un recorte.



En una entrevista con Ecuavisa, el viceministro de gestión educativa, Andrés Chiriboga, indicó este martes que la crisis por la que atraviesa el país “es complicada, los docentes tienen una importancia después del personal de salud y seguridad”.



La reducción salarial de los maestros correspondió a una hora –precisó el viceministro– “entendemos sin embargo la situación por la que atravesamos todos los que trabajamos en el servicio público y entendemos que el flujo de pagos se estará realizando a partir de estos días, esperemos que sea lo más pronto posible y que todos puedan contar con su justa remuneración”.



La misma situación atraviesan los profesores de la Universidad Central y la Escuela Politécnica Nacional. Por medio de un comunicado, esta última recordó que han sumado esfuerzos para continuar sus actividades de manera virtual, sin embargo “el Gobierno Nacional no ha cumplido a cabalidad con lo establecido en el artículo 328 de la Constitución, al no pagar de manera puntual los haberes a los empleados públicos durante los últimos meses”.



Debido a la falta de pago –se lee en el comunicado de la Politécnica– se han visto afectados docentes, servidores y trabajadores que han desarrollado sus actividades de manera cumplida y con jornadas diarias que sobrepasan las estipuladas. Por ello exigen al Ministerio de Finanzas que disponga el pago inmediato de las remuneraciones que adeudan y la cancelación puntual en los próximos meses. De lo contrario, en el comunicado se señala que “nos veremos obligados a presentar acciones que correspondan ante los organismos legales competentes”.



En la Universidad Central, 2 208 profesores no han recibido su salario de julio, confirmó la vicerrectora académica, María Augusta Espín. “A finales de julio nos pagaron del mes de junio y de julio todavía nos están adeudando al igual que el décimo cuarto sueldo”.



El gasto mensual de todo el personal de la UCE, es decir no solo docentes sino también personal administrativo y de servicios, es de alrededor de USD 8 millones y lo correspondiente al décimo es de aproximadamente USD 1,5 millones, dijo Espín.